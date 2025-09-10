Любопитно

17 велики филма, съсипани от ужасни финали

Историята на киното е пълна с филми, които прекарват час-два в умело привличане на зрителите, само за да се провалят на финалната права

10 септември 2025, 14:19
17 велики филма, съсипани от ужасни финали
Източник: iStock

И стината е същата както при филмите, така и при полетите със самолет: ако кацането се провали, никой не се интересува колко гладко е било пътуването.

Историята на киното е пълна с филми, които прекарват час-два в умело привличане на зрителите, само за да се провалят на финалната права. Това може да се случи чрез шокиращ или неудачно изигран обрат, като в драмата „Предай нататък“ (Pay It Forward) или „Селото“ (The Village) на М. Найт Шаямалан, или просто защото филмът изчерпва инерцията си – с резултат, който оставя лош вкус у зрителите, пише Independent.

Понякога това е извън контрола на режисьорите. Такъв е случаят с „Боен клуб“ (Fight Club), чийто оригинален финал е премахнат от китайските цензори и заменен с неподходяща алтернатива. Друг път изборът е само на сценаристите, с финал, който е неправилно преценен по сюжет или тон.

Научете, които са филмите, чийто финал е съсипал иначе впечатляващите истории от нашата ГАЛЕРИЯ

17 велики филма със съсипани финали - когато краят разваля всичко
17 снимки
филм
филм
филм на ужасите
двойка филм
Провалени финали Кино Филми Лош край М. Найт Шаямалан Боен клуб Цензура Сценаристи Зрители Сюжетен обрат
Последвайте ни

По темата

Даниел Митов с нови разкрития по случая с пребития шеф на полицията в Русе

Даниел Митов с нови разкрития по случая с пребития шеф на полицията в Русе

Полша поиска задействане на член 4 на НАТО

Полша поиска задействане на член 4 на НАТО

Мъж преби, заплаши и отвлече жена в Стара Загора, ето как го наказаха

Мъж преби, заплаши и отвлече жена в Стара Загора, ето как го наказаха

Бивш кралски иконом: Меган Маркъл си мислеше, че ще бъде

Бивш кралски иконом: Меган Маркъл си мислеше, че ще бъде "Дисни" принцеса

Пазарът на имоти: Бурно възстановяване на фона на рискове

Пазарът на имоти: Бурно възстановяване на фона на рискове

pariteni.bg
Какво представлява котешкият вирус на херпес

Какво представлява котешкият вирус на херпес

dogsandcats.bg
Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград
Ексклузивно

Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград

Преди 2 дни
Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)
Ексклузивно

Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)

Преди 2 дни
Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака
Ексклузивно

Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака

Преди 2 дни
Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия
Ексклузивно

Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия

Преди 2 дни

Виц на деня

Ако ти се скъсат горните копчета на ризата - на любов е. Ако ти се скъсат долните копчета - на диета е.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Актьорът Джеймс Макавой нападнат от пиян мъж в бар в Торонто

Актьорът Джеймс Макавой нападнат от пиян мъж в бар в Торонто

Любопитно Преди 9 минути

46-годишният актьор от „Х-Мен“ е получил удар с юмрук от пиян посетител, докато е празнувал режисьорския си дебют

Забравете за хубавия външен вид - ето изненадващите неща, които хората всъщност намират за привлекателни

Забравете за хубавия външен вид - ето изненадващите неща, които хората всъщност намират за привлекателни

Любопитно Преди 15 минути

Подробности може да прочетете в следващите редове

"Мис Америка" проговори, след критиките за грима си на конкурса

"Мис Америка" проговори, след критиките за грима си на конкурса

Любопитно Преди 1 час

28-годишната актриса беше обявена за "Мис Америка 2026" на 7 септември, като победи 52 претендентки от цялата страна

Доналд Тръмп

Вижте емоционалната реакция на дете, когато разбира, че Доналд Тръмп е реална личност

Любопитно Преди 1 час

Във вирусно видео в онлайн пространството малко дете на име Анди поглежда нагоре, с широко отворени очи и трепереща долна устна и пита майка си: „Доналд Тръмп истински човек ли е?“

Прокуратурата разследва случая със загиналото дете, затиснато от самоделно МПС в Габровско

Прокуратурата разследва случая със загиналото дете, затиснато от самоделно МПС в Габровско

България Преди 1 час

Направен е оглед на местопроизшествието

Вебер след речта на Урсула фон дер Лайен: Европа влиза в „есен на истината“, време е за решения

Вебер след речта на Урсула фон дер Лайен: Европа влиза в „есен на истината“, време е за решения

Свят Преди 1 час

Лидерът на ЕНП обърна внимание и на икономическите предизвикателства

Кабинетът одобри държавни гаранции за изграждането на Вертикалния газов коридор

Кабинетът одобри държавни гаранции за изграждането на Вертикалния газов коридор

България Преди 1 час

Държавногарантираните заеми са предназначени за частично покриване на инвестиционните разходи по проекта

<p>Последният късмет на 2025: Кой ще е щастливият ден на всяка зодия</p>

Последният късмет на 2025: Кой ще е щастливият ден на всяка зодия до края на годината

Любопитно Преди 1 час

Преди да обмислите да чакате новото начало, което новогодишните обещания често обещават, отделете малко време, за да разкриете остатъчния късмет, който 2025 г. предлага

Два концерта на грандиозния финал на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2025 в София на 13 септември. Трябва да го изживееш!

Два концерта на грандиозния финал на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2025 в София на 13 септември. Трябва да го изживееш!

Любопитно Преди 1 час

Паркингът на зала „Арена София“ ще се превърне в най-голямата музикална сцена на България още от 13:00 часа

Туристите в Гърция - не сядат в ресторант, ядат от супермаркета

Туристите в Гърция - не сядат в ресторант, ядат от супермаркета

Свят Преди 1 час

Супермаркетите отчитат силен растеж, особено на островите и в Крит

A1 първа у нас предлага на клиентите си функционалност за следене на средната скорост в реално време

A1 първа у нас предлага на клиентите си функционалност за следене на средната скорост в реално време

Технологии Преди 1 час

„Моята средна скорост“ намалява риска от инциденти и санкции за превишена скорост

Пуснаха под "домашен арест" Валентин Желев, сочен за организатор на "дома на ужасите" в Ягода

Пуснаха под "домашен арест" Валентин Желев, сочен за организатор на "дома на ужасите" в Ягода

България Преди 2 часа

Ден по-рано Районният съд в Казанлък отказа по-леката мярка

МВнР: България е солидарна със съюзника си Полша

МВнР: България е солидарна със съюзника си Полша

България Преди 2 часа

Многократните нахлувания на Русия във въздушното пространство на НАТО са заплаха за евроатлантическата сигурност, посочват от външното ни министерство

Скалата разкри причината за бързата си загуба на тегло

Скалата разкри причината за бързата си загуба на тегло

Любопитно Преди 2 часа

Въпреки че все още е мускулест, актьорът призна, че е отслабва за нова филмова роля

<p>Ядрената енергия може да бъде &quot;зелена&quot;</p>

Върховният европейски съд реши: Ядрената енергия може да бъде "зелена"

Свят Преди 2 часа

Делото бе заведено от Виена през 2022 г., като Австрия твърдеше, че включването на ядрената енергия и изкопаемия газ нарушава законодателството на ЕС

Петима задържани при спецакция на полицията в Перник

Петима задържани при спецакция на полицията в Перник

България Преди 2 часа

Проверени са 78 души, от които 11 криминално проявени

Всичко от днес

От мрежата

Какво да направите, ако ви ухапе куче

dogsandcats.bg

Уикенд в ритъма на четириногите ни другари в The Mall

dogsandcats.bg
1

Как да направим огнище за варене на зимнина

sinoptik.bg
1

До 35 градуса в средата на седмицата

sinoptik.bg

Коя е Наталия? Жената до Ники Станоев (СНИМКИ и ВИДЕО)

Edna.bg

Тези 4 зодии ще са късметлии през СЕПТЕМВРИ

Edna.bg

Илиян Филипов обяви бъдещето на Николай Киров

Gong.bg

Елеонора отново омагьоса феновете в социалните мрежи

Gong.bg

Даниел Митов за случая в Русе: Директорът е нападнат в гръб

Nova.bg

След инцидента с АТВ в „Слънчев бряг”: Говорят родителите на обвинения Никола Бургазлиев

Nova.bg