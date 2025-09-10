17 велики филма, съсипани от ужасни финали

И стината е същата както при филмите, така и при полетите със самолет: ако кацането се провали, никой не се интересува колко гладко е било пътуването.

Историята на киното е пълна с филми, които прекарват час-два в умело привличане на зрителите, само за да се провалят на финалната права. Това може да се случи чрез шокиращ или неудачно изигран обрат, като в драмата „Предай нататък“ (Pay It Forward) или „Селото“ (The Village) на М. Найт Шаямалан, или просто защото филмът изчерпва инерцията си – с резултат, който оставя лош вкус у зрителите, пише Independent .

Понякога това е извън контрола на режисьорите. Такъв е случаят с „Боен клуб“ (Fight Club), чийто оригинален финал е премахнат от китайските цензори и заменен с неподходяща алтернатива. Друг път изборът е само на сценаристите, с финал, който е неправилно преценен по сюжет или тон.