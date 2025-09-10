България

Опитаха да ограбят френска фирма в България с милиони

При проверките са установени нарушения на длъжностни лица

10 септември 2025, 17:23
Опитаха да ограбят френска фирма в България с милиони
Източник: БТА

Д ействията на правителството, институциите и съдебната система чрез инстанционния контрол доведоха до предотвратяване на ощетяване на българо-френска компанията в особено големи размери, съобщи на брифинг в Министерския съвет министърът на правосъдието Георги Георгиев.  

Той поясни, че става дума за водеща, мултинационална, голяма компания, която инвестира в България от повече от десетилетие, в която са заети над 90 служители и изгражда завод в Плевен за над 60 млн. евро.

Схемата "Иванов": Как екс шеф и сестра му източиха милиони чрез измама

"През юни от българо-френската компания ни сезираха със сигнал до момент, в който дават данни за евентуални нарушения и престъпления, които могат да доведат до незаконно отнемане на близо 5 млн. лева, блокирани парични средства по сметките на компанията", информира министърът.

В рамките на разпоредените от него проверки от Инспектората към министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт са установени нарушения на длъжностни лица.

Мъж задлъжня с над половин милион лева заради фиктивен договор?

На 5 юни компанията се оказва със запорирани 5 млн. лева във връзка със заповед за незабавно изпълнение по повод задължение, за което от фирмата твърдят, че не знаят за съществуването му, и за договор, за който се твърди, че никога не е бил сключван, разказа хронологията на събитията министърът.

На 18 март тази година при помощник нотариус в София се появява лице, което е вече бивш управител на компанията - инвеститор, който се сеща, че преди 2 години е подписал договор за доставка, по силата на който представляваната от него компания се задължава за една неустойка от 3,5 млн. лева. Помощник нотариусът заверява споразумение към договора, по силата на която заверка впоследствие съдът издава заповед за незабавно изпълнение.

Вследствие на недопустими по закон нотариални действия фирмата-кредитор отива в Районния съд в Козлодуй, където има отвод на двама районни съдии поради заболяване и третият съдия, при който се пада делото, издава заповед за незабавно изпълнение, въз основа на която впоследствие, след нарушение и на съдебния частен изпълнител, се стига до запориране на тези средства.

Европрокуратурата разследва български кмет за измама за над 5 милиона лева

"Предлагаме и наказания по отношение на установените нарушения във връзка с възложените незабавни проверки", каза Георгиев.

"В резултат на установените от нас нарушения се стига до пълното освобождаване на сумата от 5 млн. лв., която бе блокирана няколко месеца, посочи министърът. Той е предложил на Камарата на нотариусите едно от най-тежките наказания възможни за помощник нотариуса в София - отнемане на правоспособност за срок от три години. 

Източник: БТА, София Господинова    
Георги Георгиев измама грабеж
Последвайте ни
Опитаха да ограбят френска фирма в България с милиони

Опитаха да ограбят френска фирма в България с милиони

Първа реакция от Русия за дроновете над Полша

Първа реакция от Русия за дроновете над Полша

Мощни експлозии край Вилнюс, какво става

Мощни експлозии край Вилнюс, какво става

Как Путин тества Запада с нарушаването на въздушното пространство на Полша

Как Путин тества Запада с нарушаването на въздушното пространство на Полша

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Защо да добавим тиква към менюто на кучето си тази есен

Защо да добавим тиква към менюто на кучето си тази есен

dogsandcats.bg
Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград
Ексклузивно

Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград

Преди 2 дни
Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)
Ексклузивно

Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)

Преди 2 дни
Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака
Ексклузивно

Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака

Преди 2 дни
Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия
Ексклузивно

Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия

Преди 2 дни

Виц на деня

Ако ти се скъсат горните копчета на ризата - на любов е. Ако ти се скъсат долните копчета - на диета е.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Новият премиер на Франция обеща "дълбока промяна"

Новият премиер на Франция обеща "дълбока промяна"

Свят Преди 56 минути

"Ще успеем", подчерта той

Иран и ООН изглеждат в противоречие относно ядреното споразумение

Иран и ООН изглеждат в противоречие относно ядреното споразумение

Свят Преди 1 час

Споразумението потенциално проправя път за подновено сътрудничество след конфликта между Израел и Иран, който предизвика разрив между Техеран и ООН

Спортът е за всички

Спортът е за всички

Любопитно Преди 1 час

MultiSport вече е достъпна и за малкия бизнес

Ще има ли нов сезон на „Двама мъже и половина“? Ето какво знаем

Ще има ли нов сезон на „Двама мъже и половина“? Ето какво знаем

Любопитно Преди 2 часа

Чарли Шийн наскоро сподели размислите си за евентуално завръщане на сериала

Има ли Европа воля да възпире Русия?

Има ли Европа воля да възпире Русия?

Свят Преди 2 часа

Без стратегия, политическа решимост, национална устойчивост и структурна реформа инвестициите няма да се превърнат в реални отбранителни способности

Актьорът Джеймс Макавой нападнат от пиян мъж в бар в Торонто

Актьорът Джеймс Макавой нападнат от пиян мъж в бар в Торонто

Любопитно Преди 2 часа

46-годишният актьор от „Х-Мен“ е получил удар с юмрук от пиян посетител, докато е празнувал режисьорския си дебют

Забравете за хубавия външен вид - ето изненадващите неща, които хората всъщност намират за привлекателни

Забравете за хубавия външен вид - ето изненадващите неща, които хората всъщност намират за привлекателни

Любопитно Преди 2 часа

Подробности може да прочетете в следващите редове

Част от ракета изплува до плаж край Синеморец

Част от ракета изплува до плаж край Синеморец

България Преди 2 часа

Тази сутрин на място са пристигнали полиция и военноморските сили

Мъж преби, заплаши и отвлече жена в Стара Загора, ето как го наказаха

Мъж преби, заплаши и отвлече жена в Стара Загора, ето как го наказаха

България Преди 3 часа

Той е причинил на 34-годишна жена средна телесна повреда

Жена, изяла езика на нападателя си, беше оправдана след 61 години

Жена, изяла езика на нападателя си, беше оправдана след 61 години

Свят Преди 3 часа

Инцидентът променя живота ѝ, превръщайки я от жертва в обвиняема

Бивш кралски иконом: Меган Маркъл си мислеше, че ще бъде "Дисни" принцеса

Бивш кралски иконом: Меган Маркъл си мислеше, че ще бъде "Дисни" принцеса

Любопитно Преди 3 часа

Един от най-близките свидетели на интимните моменти на Уиндзорите решава да вдигне завесата

"Мис Америка" проговори, след критиките за грима си на конкурса

"Мис Америка" проговори, след критиките за грима си на конкурса

Любопитно Преди 3 часа

28-годишната актриса беше обявена за "Мис Америка 2026" на 7 септември, като победи 52 претендентки от цялата страна

17 велики филма, съсипани от ужасни финали

17 велики филма, съсипани от ужасни финали

Любопитно Преди 3 часа

Историята на киното е пълна с филми, които прекарват час-два в умело привличане на зрителите, само за да се провалят на финалната права

Доналд Тръмп

Вижте емоционалната реакция на дете, когато разбира, че Доналд Тръмп е реална личност

Любопитно Преди 3 часа

Във вирусно видео в онлайн пространството малко дете на име Анди поглежда нагоре, с широко отворени очи и трепереща долна устна и пита майка си: „Доналд Тръмп истински човек ли е?“

Прокуратурата разследва случая със загиналото дете, затиснато от самоделно МПС в Габровско

Прокуратурата разследва случая със загиналото дете, затиснато от самоделно МПС в Габровско

България Преди 3 часа

Направен е оглед на местопроизшествието

Вебер след речта на Урсула фон дер Лайен: Европа влиза в „есен на истината“, време е за решения

Вебер след речта на Урсула фон дер Лайен: Европа влиза в „есен на истината“, време е за решения

Свят Преди 4 часа

Лидерът на ЕНП обърна внимание и на икономическите предизвикателства

Всичко от днес

От мрежата

Уикенд в ритъма на четириногите ни другари в The Mall

dogsandcats.bg

Кога започват малките котета да се хранят с котешка храна

dogsandcats.bg
1

Как да направим огнище за варене на зимнина

sinoptik.bg
1

До 35 градуса в средата на седмицата

sinoptik.bg

Коя е Наталия? Жената до Ники Станоев (СНИМКИ и ВИДЕО)

Edna.bg

Тези 4 зодии ще са късметлии през СЕПТЕМВРИ

Edna.bg

Григор Димитров вдъхновил Алкарас за триумфа на US Open

Gong.bg

Джокович се премести в Атина със семейството си

Gong.bg

Министърът на правосъдието: Предотвратихме незаконно отнемане на 5 млн. лева от инвеститор в България

Nova.bg

Полша поиска активирането Член 4 на договора за НАТО, последваха международни реакции

Nova.bg