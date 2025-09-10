Спортът е за всички

В се повече компании разбират, че екипът се гради не само в офиса, но и извън него – там, където се създават възможности за споделяне на емоции, движение и мотивация. А какво по-добро средство за това от спорта?

Физическата активност е естествено продължение на тази философия. Тя свързва хората, изгражда навици и създава усещане за принадлежност. Именно затова MultiSport прави следващата крачка – услугата вече е достъпна и за екипи от 3 до 10 души. Това дава възможност на още повече компании да предложат на служителите си един от най-ценните бонуси – грижа за тяхното здраве и добро настроение.

MultiSport е повече от просто карта за достъп до спорт. Тя е истинска придобивка с дългосрочен ефект и белег за грижа за хората, които изграждат екипа. С нея служителите получават достъп до над 1000 спортни обекта в цялата страна. Разнообразието от активности е огромно – от фитнес и йога, през плуване, танци и бойни изкуства, до релаксиращи СПА зони. Именно това огромно разнообразие е и причината услугата да е толкова успешна и днес да се ползва от над 160 000 души.

Източник: MultiSport

Компании от различни индустрии – търговия, производство, образование, услуги, медии, логистика – вече използват MultiSport като начин да насърчат активния начин на живот сред служителите си. С картата всеки член на екипа може да избере своето любимо занимание и да поддържа тонус и баланс в ежедневието си. Това не просто подобрява здравето, но и атмосферата в офиса.

Решението да предложиш MultiSport като част от фирмените придобивки не само помага за по-добрата физическа форма, но и за изграждането на по-силни и здрави връзки в екипа. Когато хората се чувстват ценени като личности, тяхната мотивация и принос към общата цел нарастват.

От този септември MultiSport е достъпна и за малкия бизнес – с минимум трима служители на трудов договор и до 10 души общо в компанията. Това е възможност, която прави грижата за екипа по-достъпна от всякога. Размерът на фирмата не е от значение, защото същественото тук е вниманието към хората.

Източник: istock

Привличането и задържането на талантливи кадри са ключови за успеха на всяка компания, а предоставянето на значими придобивки може да бъде решаващ фактор. За разлика от големите корпорации, които разчитат на мащабни пакети от придобивки, малките бизнеси могат да предложат нещо много по-лично и ценно – грижа за здравето и благосъстоянието на всеки един член. MultiSport позволява на тези компании да бъдат конкурентно способни, като им предлага модерна и желана услуга, която показва, че работодателят наистина цени своя екип.

Предоставянето на MultiSport карта носи редица ползи, които далеч надхвърлят простото посещение на фитнес зала. Тя допринася за по-добрата физическа и психическа форма на служителите. Това спомага за намаляване на стреса и подобряване на работната атмосфера. Освен това спортът изгражда екипен дух чрез споделени активности. А този ангажимент от страна на фирмата повишава ангажираността и лоялността към компанията от страна на служителите.

Източник: istock

Инвестицията в здравето и благополучието на хората е най-сигурният път към дългосрочен успех. MultiSport не е просто придобивка – тя е знак, че компанията мисли за човека. И когато това внимание е насочено към здравето, резултатите са налице – по-мотивирани, по-сплотени и по-енергични екипи, готови да постигат повече. MultiSport е тук, за да помогне на всеки работодател да направи тази крачка.