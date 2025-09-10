Създадено за

Любопитно

Спортът е за всички

MultiSport вече е достъпна и за малкия бизнес

10 септември 2025, 16:04
Спортът е за всички
Източник: istock

В се повече компании разбират, че екипът се гради не само в офиса, но и извън него – там, където се създават възможности за споделяне на емоции, движение и мотивация. А какво по-добро средство за това от спорта?

Физическата активност е естествено продължение на тази философия. Тя свързва хората, изгражда навици и създава усещане за принадлежност. Именно затова MultiSport прави следващата крачка – услугата вече е достъпна и за екипи от 3 до 10 души. Това дава възможност на още повече компании да предложат на служителите си един от най-ценните бонуси – грижа за тяхното здраве и добро настроение.

MultiSport е повече от просто карта за достъп до спорт. Тя е истинска придобивка с дългосрочен ефект и белег за грижа за хората, които изграждат екипа. С нея служителите получават достъп до над 1000 спортни обекта в цялата страна. Разнообразието от активности е огромно – от фитнес и йога, през плуване, танци и бойни изкуства, до релаксиращи СПА зони. Именно това огромно разнообразие е и причината услугата да е толкова успешна и днес да се ползва от над 160 000 души.

Източник: MultiSport

Компании от различни индустрии – търговия, производство, образование, услуги, медии, логистика – вече използват MultiSport като начин да насърчат активния начин на живот сред служителите си. С картата всеки член на екипа може да избере своето любимо занимание и да поддържа тонус и баланс в ежедневието си. Това не просто подобрява здравето, но и атмосферата в офиса.

Решението да предложиш MultiSport като част от фирмените придобивки не само помага за по-добрата физическа форма, но и за изграждането на по-силни и здрави връзки в екипа. Когато хората се чувстват ценени като личности, тяхната мотивация и принос към общата цел нарастват.

От този септември MultiSport е достъпна и за малкия бизнес – с минимум трима служители на трудов договор и до 10 души общо в компанията. Това е възможност, която прави грижата за екипа по-достъпна от всякога. Размерът на фирмата не е от значение, защото същественото тук е вниманието към хората.

Източник: istock

Привличането и задържането на талантливи кадри са ключови за успеха на всяка компания, а предоставянето на значими придобивки може да бъде решаващ фактор. За разлика от големите корпорации, които разчитат на мащабни пакети от придобивки, малките бизнеси могат да предложат нещо много по-лично и ценно – грижа за здравето и благосъстоянието на всеки един член. MultiSport позволява на тези компании да бъдат конкурентно способни, като им предлага модерна и желана услуга, която показва, че работодателят наистина цени своя екип.

Предоставянето на MultiSport карта носи редица ползи, които далеч надхвърлят простото посещение на фитнес зала. Тя допринася за по-добрата физическа и психическа форма на служителите. Това спомага за намаляване на стреса и подобряване на работната атмосфера. Освен това спортът изгражда екипен дух чрез споделени активности. А този ангажимент от страна на фирмата повишава ангажираността и лоялността към компанията от страна на служителите.

Източник: istock

Инвестицията в здравето и благополучието на хората е най-сигурният път към дългосрочен успех. MultiSport не е просто придобивка – тя е знак, че компанията мисли за човека. И когато това внимание е насочено към здравето, резултатите са налице – по-мотивирани, по-сплотени и по-енергични екипи, готови да постигат повече. MultiSport е тук, за да помогне на всеки работодател да направи тази крачка.

Последвайте ни

Създадено за

Опитаха да ограбят френска фирма в България с милиони

Опитаха да ограбят френска фирма в България с милиони

Първа реакция от Русия за дроновете над Полша

Първа реакция от Русия за дроновете над Полша

Мощни експлозии край Вилнюс, какво става

Мощни експлозии край Вилнюс, какво става

Как Путин тества Запада с нарушаването на въздушното пространство на Полша

Как Путин тества Запада с нарушаването на въздушното пространство на Полша

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Защо най-често кучетата накуцват

Защо най-често кучетата накуцват

dogsandcats.bg
Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград
Ексклузивно

Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград

Преди 2 дни
Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)
Ексклузивно

Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)

Преди 2 дни
Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака
Ексклузивно

Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака

Преди 2 дни
Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия
Ексклузивно

Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия

Преди 2 дни

Виц на деня

Ако ти се скъсат горните копчета на ризата - на любов е. Ако ти се скъсат долните копчета - на диета е.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Новият премиер на Франция обеща "дълбока промяна"

Новият премиер на Франция обеща "дълбока промяна"

Свят Преди 29 минути

"Ще успеем", подчерта той

Иран и ООН изглеждат в противоречие относно ядреното споразумение

Иран и ООН изглеждат в противоречие относно ядреното споразумение

Свят Преди 48 минути

Споразумението потенциално проправя път за подновено сътрудничество след конфликта между Израел и Иран, който предизвика разрив между Техеран и ООН

Ще има ли нов сезон на „Двама мъже и половина“? Ето какво знаем

Ще има ли нов сезон на „Двама мъже и половина“? Ето какво знаем

Любопитно Преди 1 час

Чарли Шийн наскоро сподели размислите си за евентуално завръщане на сериала

Актьорът Джеймс Макавой нападнат от пиян мъж в бар в Торонто

Актьорът Джеймс Макавой нападнат от пиян мъж в бар в Торонто

Любопитно Преди 2 часа

46-годишният актьор от „Х-Мен“ е получил удар с юмрук от пиян посетител, докато е празнувал режисьорския си дебют

Забравете за хубавия външен вид - ето изненадващите неща, които хората всъщност намират за привлекателни

Забравете за хубавия външен вид - ето изненадващите неща, които хората всъщност намират за привлекателни

Любопитно Преди 2 часа

Подробности може да прочетете в следващите редове

Част от ракета изплува до плаж край Синеморец

Част от ракета изплува до плаж край Синеморец

България Преди 2 часа

Тази сутрин на място са пристигнали полиция и военноморските сили

Мъж преби, заплаши и отвлече жена в Стара Загора, ето как го наказаха

Мъж преби, заплаши и отвлече жена в Стара Загора, ето как го наказаха

България Преди 2 часа

Той е причинил на 34-годишна жена средна телесна повреда

Жена, изяла езика на нападателя си, беше оправдана след 61 години

Жена, изяла езика на нападателя си, беше оправдана след 61 години

Свят Преди 2 часа

Инцидентът променя живота ѝ, превръщайки я от жертва в обвиняема

Бивш кралски иконом: Меган Маркъл си мислеше, че ще бъде "Дисни" принцеса

Бивш кралски иконом: Меган Маркъл си мислеше, че ще бъде "Дисни" принцеса

Любопитно Преди 3 часа

Един от най-близките свидетели на интимните моменти на Уиндзорите решава да вдигне завесата

"Мис Америка" проговори, след критиките за грима си на конкурса

"Мис Америка" проговори, след критиките за грима си на конкурса

Любопитно Преди 3 часа

28-годишната актриса беше обявена за "Мис Америка 2026" на 7 септември, като победи 52 претендентки от цялата страна

17 велики филма, съсипани от ужасни финали

17 велики филма, съсипани от ужасни финали

Любопитно Преди 3 часа

Историята на киното е пълна с филми, които прекарват час-два в умело привличане на зрителите, само за да се провалят на финалната права

Доналд Тръмп

Вижте емоционалната реакция на дете, когато разбира, че Доналд Тръмп е реална личност

Любопитно Преди 3 часа

Във вирусно видео в онлайн пространството малко дете на име Анди поглежда нагоре, с широко отворени очи и трепереща долна устна и пита майка си: „Доналд Тръмп истински човек ли е?“

Прокуратурата разследва случая със загиналото дете, затиснато от самоделно МПС в Габровско

Прокуратурата разследва случая със загиналото дете, затиснато от самоделно МПС в Габровско

България Преди 3 часа

Направен е оглед на местопроизшествието

Вебер след речта на Урсула фон дер Лайен: Европа влиза в „есен на истината“, време е за решения

Вебер след речта на Урсула фон дер Лайен: Европа влиза в „есен на истината“, време е за решения

Свят Преди 3 часа

Лидерът на ЕНП обърна внимание и на икономическите предизвикателства

Кабинетът одобри държавни гаранции за изграждането на Вертикалния газов коридор

Кабинетът одобри държавни гаранции за изграждането на Вертикалния газов коридор

България Преди 3 часа

Държавногарантираните заеми са предназначени за частично покриване на инвестиционните разходи по проекта

<p>Последният късмет на 2025: Кой ще е щастливият ден на всяка зодия</p>

Последният късмет на 2025: Кой ще е щастливият ден на всяка зодия до края на годината

Любопитно Преди 3 часа

Преди да обмислите да чакате новото начало, което новогодишните обещания често обещават, отделете малко време, за да разкриете остатъчния късмет, който 2025 г. предлага

Всичко от днес

От мрежата

Защо изпражненията на кучето изглеждат така, сякаш в тях има ориз?

dogsandcats.bg

Какво да направите, ако ви ухапе куче

dogsandcats.bg
1

Как да направим огнище за варене на зимнина

sinoptik.bg
1

До 35 градуса в средата на седмицата

sinoptik.bg

Коя е Наталия? Жената до Ники Станоев (СНИМКИ и ВИДЕО)

Edna.bg

Тези 4 зодии ще са късметлии през СЕПТЕМВРИ

Edna.bg

Григор Димитров вдъхновил Алкарас за триумфа на US Open

Gong.bg

Джокович се премести в Атина със семейството си

Gong.bg

Пускат движението по цялата магистрала "Европа" в неделя

Nova.bg

Полша поиска активирането Член 4 на договора за НАТО, последваха международни реакции

Nova.bg