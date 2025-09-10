Любопитно

Забравете за хубавия външен вид - ето изненадващите неща, които хората всъщност намират за привлекателни

10 септември 2025, 15:10
Забравете за хубавия външен вид - ето изненадващите неща, които хората всъщност намират за привлекателни
П роучване, публикувано в British Journal of Psychology, разкрива, че това, което прави някого привлекателен, не са само чертите на лицето - това е смесица от споделени черти, лични вкусове и дори фини неща като начина, по който някой се движи, мирише или говори, пише The Post.

Учените първоначално открили, че хората са склонни да предпочитат симетрични лица, средностатистически черти и признаци на „биологична годност“ – основно черти, които предполагат здраве и добри гени.

Но сега експертите са открили, че привличането е нещо повече от просто красиво лице.

За да получат пълна картина, изследователите са разгледали как черти отвъд физическите, като гласове, движения на тялото и телесна миризма, влияят върху привлекателността на човек.

Международният екип от изследователи е набрал 61 участници, които са предоставили снимки, видеоклипове, гласови записи и дори проби от телесна миризма (събрани чрез носене на потни подложки по време на тренировка).

Чрез разделяне на тези сетива, изследователите биха могли да разберат кои от тях са най-важни и как се припокриват.

Когато се разглеждаше всеки атрибут поотделно, гласът на човек беше най-добрият показател, че е привлекателен.

Междувременно, най-слабата връзка е била между телесната миризма и външния вид на човек.

Всичко това е, за да се каже, че дори и да не сте уверени във външния си вид, хората все пак могат да ви намерят за привлекателни по други причини.

И ако все още се съмнявате – психолог разкри петте признака, че сте по-привлекателни, отколкото си мислите.

„Първо, хората вдигат поглед, когато ви видят“,  каза специалистът по психично здраве Франческа Тигинеан в популярно видео в TikTok .

„Това е известно като проблясък на веждите и може да бъде подсъзнателен интерес или интрига.“

„Второ“, продължи Тигинеан, „другите полагат всички усилия, за да ви помогнат“ – което се нарича „ефектът на ореола“ и се получава, защото „привлекателността е свързана с положителни качества“. 

„Подсъзнателно сме склонни да бъдем по-приятелски настроени и по-щедри към тези, които намираме за привлекателни“, каза експертът.

Може би си мислите, че хората биха си направили комплименти за привлекателен човек, но това обикновено не е така.

„Рядко получаваш комплименти за външния си вид. Това е така, защото хората си мислят, че вече си наясно колко си привлекателна и следователно не е нужно да ти го напомнят“, каза тя.

„Четвърто - непознатите те гледат втренчено – хората са склонни да поддържат по-дълъг и по-чест зрителен контакт с тези, които намират за привлекателни“, добави Тигинеан

Петият и последен знак е, че „Хората са изненадани от вашата несигурност“.

„Този ​​отговор често показва, че те ви възприемат в по-положителна светлина, отколкото вие самите се възприемате“, каза тя.

Източник: New York Post    
