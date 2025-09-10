Свят

Израел: Ако не сме ги ударили този път, ще ударим следващия

Kaц: Дългата ни ръка ще достигне враговете ни навсякъде

10 септември 2025, 18:23
Израел: Ако не сме ги ударили този път, ще ударим следващия
Източник: iStock/GettyImages

А ко Израел не е успял да ликвидира ръководството на палестинското движение „Хамас“ по време на вчерашния въздушен удар в Катар, то ще успее следващия път, заяви посланикът на Израел в САЩ Йехиел Лайтер след операцията, което предизвиква безпокойство, че ще подкопае усилията за постигане на примирие в Газа, предаде „Ройтерс“.

„В момента може да сме обект на мъничко критика. Ще им мине. А Израел се променя към по-добро“, заяви Лайтер пред „Фокс Нюз“.

„Регионът се променя към по-добро, докато лишаваме враговете на мира и на западната цивилизация от способността да прибягват до тероризъм“, допълни той.

Вижте кадри как дрон удря флотилията на Грета Тумберг

Израел се опита да ликвидира политическото ръководство на „Хамас“ с удар в столицата на Катар Доха, ескалирайки положението в Близкия изток в рамките на това, което САЩ описаха като „едностранна атака, която не е от полза на американските или на израелските интереси“.

Операцията се смята за особено деликатна, тъй като Катар е посредник и домакин на преговорите, целящи примирие в Газа.

„Ако не сме ги ударили този път, ще ударим следващия“, заяви Лайтер.

Израелският министър на отбраната Израел Кац оправда атаката срещу лидерите на „Хамас“ в Катар, като заяви, че еврейската държава ще атакува враговете си, независимо къде може да се намират те, предаде ДПА.

„Фрапантно нарушение“: Международни реакции след удара на Израел в Доха

Израелският удар срещу лидерите на палестинската ислямистка организация вчера в Доха, при който загинаха 6 души, разгневи Катар и предизвика рядка по рода си критика от президента на САЩ Доналд Тръмп.

Кац заяви обаче, че Израел ще смята за отговорни всички замесени в масовото убийство на 7 октомври 2023 г. в Южен Израел. Това нападение предизвика войната в Газа, а израелското правителство не показва никакви признаци за преустановяването й въпреки нарастващите критики от страна на международната общност заради влошаващото се хуманитарното положение в ивицата Газа.

„Политиката на сигурност на Израел е ясна, дългата ни ръка ще достигне враговете ни навсякъде. Няма място, на което те могат да се скрият“, написа Кац в X.

Ескалация, Израел удари столицата на Катар

Той заплаши „Хамас“ с унищожение и предупреди, че ивицата Газа ще бъде опустошена, ако бойците на групировката не приемат условията на Израел за прекратяване на войната.

 Израел настоява най-вече за освобождаването на всички заложници и за разоръжаването на „Хамас“.

Източник: БТА, Виктор Турмаков, Николай Джамбазов    
Израел Газа Хамас САЩ
Последвайте ни
Опитаха да ограбят френска фирма в България с милиони

Опитаха да ограбят френска фирма в България с милиони

Първа реакция от Русия за дроновете над Полша

Първа реакция от Русия за дроновете над Полша

Мощни експлозии край Вилнюс, какво става

Мощни експлозии край Вилнюс, какво става

Как Путин тества Запада с нарушаването на въздушното пространство на Полша

Как Путин тества Запада с нарушаването на въздушното пространство на Полша

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Geely Cityray дебютира у нас, цените за компактния SUV са ясни

Geely Cityray дебютира у нас, цените за компактния SUV са ясни

carmarket.bg
Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград
Ексклузивно

Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград

Преди 2 дни
Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)
Ексклузивно

Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)

Преди 2 дни
Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака
Ексклузивно

Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака

Преди 2 дни
Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия
Ексклузивно

Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия

Преди 2 дни

Виц на деня

Ако ти се скъсат горните копчета на ризата - на любов е. Ако ти се скъсат долните копчета - на диета е.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Ето кой изненадващо изпревари Мъск по богатство

Ето кой изненадващо изпревари Мъск по богатство

Свят Преди 15 минути

Богатството на Елисън скочи със 101 милиарда долара

Новият премиер на Франция обеща "дълбока промяна"

Новият премиер на Франция обеща "дълбока промяна"

Свят Преди 2 часа

"Ще успеем", подчерта той

Новият шведски здравен министър припадна на първата си пресконференция (ВИДЕО)

Новият шведски здравен министър припадна на първата си пресконференция (ВИДЕО)

Свят Преди 2 часа

Кадри, разпространени онлайн, показват как Лан постепенно губи равновесие и пада напред, докато друг служител говори

Спортът е за всички

Спортът е за всички

Любопитно Преди 3 часа

MultiSport вече е достъпна и за малкия бизнес

Ще има ли нов сезон на „Двама мъже и половина“? Ето какво знаем

Ще има ли нов сезон на „Двама мъже и половина“? Ето какво знаем

Любопитно Преди 3 часа

Чарли Шийн наскоро сподели размислите си за евентуално завръщане на сериала

Има ли Европа воля да възпире Русия?

Има ли Европа воля да възпире Русия?

Свят Преди 3 часа

Без стратегия, политическа решимост, национална устойчивост и структурна реформа инвестициите няма да се превърнат в реални отбранителни способности

Актьорът Джеймс Макавой нападнат от пиян мъж в бар в Торонто

Актьорът Джеймс Макавой нападнат от пиян мъж в бар в Торонто

Любопитно Преди 3 часа

46-годишният актьор от „Х-Мен“ е получил удар с юмрук от пиян посетител, докато е празнувал режисьорския си дебют

Забравете за хубавия външен вид - ето изненадващите неща, които хората всъщност намират за привлекателни

Забравете за хубавия външен вид - ето изненадващите неща, които хората всъщност намират за привлекателни

Любопитно Преди 3 часа

Подробности може да прочетете в следващите редове

Част от ракета изплува до плаж край Синеморец

Част от ракета изплува до плаж край Синеморец

България Преди 4 часа

Тази сутрин на място са пристигнали полиция и военноморските сили

Мъж преби, заплаши и отвлече жена в Стара Загора, ето как го наказаха

Мъж преби, заплаши и отвлече жена в Стара Загора, ето как го наказаха

България Преди 4 часа

Той е причинил на 34-годишна жена средна телесна повреда

Жена, изяла езика на нападателя си, беше оправдана след 61 години

Жена, изяла езика на нападателя си, беше оправдана след 61 години

Свят Преди 4 часа

Инцидентът променя живота ѝ, превръщайки я от жертва в обвиняема

Бивш кралски иконом: Меган Маркъл си мислеше, че ще бъде "Дисни" принцеса

Бивш кралски иконом: Меган Маркъл си мислеше, че ще бъде "Дисни" принцеса

Любопитно Преди 4 часа

Един от най-близките свидетели на интимните моменти на Уиндзорите решава да вдигне завесата

"Мис Америка" проговори, след критиките за грима си на конкурса

"Мис Америка" проговори, след критиките за грима си на конкурса

Любопитно Преди 4 часа

28-годишната актриса беше обявена за "Мис Америка 2026" на 7 септември, като победи 52 претендентки от цялата страна

17 велики филма, съсипани от ужасни финали

17 велики филма, съсипани от ужасни финали

Любопитно Преди 4 часа

Историята на киното е пълна с филми, които прекарват час-два в умело привличане на зрителите, само за да се провалят на финалната права

Доналд Тръмп

Вижте емоционалната реакция на дете, когато разбира, че Доналд Тръмп е реална личност

Любопитно Преди 4 часа

Във вирусно видео в онлайн пространството малко дете на име Анди поглежда нагоре, с широко отворени очи и трепереща долна устна и пита майка си: „Доналд Тръмп истински човек ли е?“

Прокуратурата разследва случая със загиналото дете, затиснато от самоделно МПС в Габровско

Прокуратурата разследва случая със загиналото дете, затиснато от самоделно МПС в Габровско

България Преди 4 часа

Направен е оглед на местопроизшествието

Всичко от днес

От мрежата

Съвети как да вземем котката си на почивка с нас

dogsandcats.bg

Уикенд в ритъма на четириногите ни другари в The Mall

dogsandcats.bg
1

Как да направим огнище за варене на зимнина

sinoptik.bg
1

До 35 градуса в средата на седмицата

sinoptik.bg

Коя е Наталия? Жената до Ники Станоев (СНИМКИ и ВИДЕО)

Edna.bg

Тези 4 зодии ще са късметлии през СЕПТЕМВРИ

Edna.bg

Григор Димитров вдъхновил Алкарас за триумфа на US Open

Gong.bg

Джокович се премести в Атина със семейството си

Gong.bg

Повдигнаха по-тежко обвинение на Никола Бургазлиев за инцидента в „Слънчев бряг”

Nova.bg

Министърът на правосъдието: Предотвратихме незаконно отнемане на 5 млн. лева от инвеститор в България

Nova.bg