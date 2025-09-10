Израел: Ако не сме ги ударили този път, ще ударим следващия

А ко Израел не е успял да ликвидира ръководството на палестинското движение „Хамас“ по време на вчерашния въздушен удар в Катар, то ще успее следващия път, заяви посланикът на Израел в САЩ Йехиел Лайтер след операцията, което предизвиква безпокойство, че ще подкопае усилията за постигане на примирие в Газа, предаде „Ройтерс“.

„В момента може да сме обект на мъничко критика. Ще им мине. А Израел се променя към по-добро“, заяви Лайтер пред „Фокс Нюз“.

„Регионът се променя към по-добро, докато лишаваме враговете на мира и на западната цивилизация от способността да прибягват до тероризъм“, допълни той.

Израел се опита да ликвидира политическото ръководство на „Хамас“ с удар в столицата на Катар Доха, ескалирайки положението в Близкия изток в рамките на това, което САЩ описаха като „едностранна атака, която не е от полза на американските или на израелските интереси“.

Операцията се смята за особено деликатна, тъй като Катар е посредник и домакин на преговорите, целящи примирие в Газа.

„Ако не сме ги ударили този път, ще ударим следващия“, заяви Лайтер.

Израелският министър на отбраната Израел Кац оправда атаката срещу лидерите на „Хамас“ в Катар, като заяви, че еврейската държава ще атакува враговете си, независимо къде може да се намират те, предаде ДПА.

Израелският удар срещу лидерите на палестинската ислямистка организация вчера в Доха, при който загинаха 6 души, разгневи Катар и предизвика рядка по рода си критика от президента на САЩ Доналд Тръмп.

Кац заяви обаче, че Израел ще смята за отговорни всички замесени в масовото убийство на 7 октомври 2023 г. в Южен Израел. Това нападение предизвика войната в Газа, а израелското правителство не показва никакви признаци за преустановяването й въпреки нарастващите критики от страна на международната общност заради влошаващото се хуманитарното положение в ивицата Газа.

„Политиката на сигурност на Израел е ясна, дългата ни ръка ще достигне враговете ни навсякъде. Няма място, на което те могат да се скрият“, написа Кац в X.

מבצע "פסגת האש" לסיכול בכירי החמאס: מדיניות הביטחון של ישראל ברורה - ידה הארוכה של ישראל תפעל נגד אויביה בכל מקום. אין מקום שבו יוכלו להסתתר.



כל מי שהיה שותף לטבח ה-7 באוקטובר יתן את הדין במלואו. כל מי שמפעיל טרור נגד ישראל ייפגע.



אם מרצחי ואנסי החמאס לא יקבלו את תנאי ישראל… — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) September 10, 2025

Той заплаши „Хамас“ с унищожение и предупреди, че ивицата Газа ще бъде опустошена, ако бойците на групировката не приемат условията на Израел за прекратяване на войната.

Израел настоява най-вече за освобождаването на всички заложници и за разоръжаването на „Хамас“.