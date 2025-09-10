Любопитно

Актьорът Джеймс Макавой нападнат от пиян мъж в бар в Торонто

46-годишният актьор от „Х-Мен“ е получил удар с юмрук от пиян посетител, докато е празнувал режисьорския си дебют

10 септември 2025, 15:16
Актьорът Джеймс Макавой нападнат от пиян мъж в бар в Торонто
Х оливудската звезда Джеймс Макавой беше нападнат от непознат в бар по време на Международния филмов фестивал в Торонто, съобщава The New York Times.

46-годишният актьор от „Х-Мен“ е получил удар с юмрук от пиян посетител, докато е празнувал режисьорския си дебют „Калифорнийски схеми“ в понеделник, 8 септември, съобщава The Washington Post. Първи новината публикува списание People, позовавайки се на очевидци. Според тях инцидентът е станал в популярния бар Charlotte's Room в Торонто около 23:55 ч.

Звездата от „Split“ е бил напълно изненадан, когато мъжът го ударил в гръб. Макавой се опитал да овладее напрежението, докато други гости и персоналът се намесили, за да изведат агресивния посетител от заведението.

„Джеймс е имал непринудена среща с продуцентите на филма си. Докато е разговарял с екипа, мъж, който е бил прекалено пиян, е започнал да създава проблеми и служителите са се опитали да го изведат. Точно тогава той е ударил Джеймс, който е бил с гръб към него“, разкрива източник, близък до актьора, подчертавайки, че Макавой не е пострадал.

Актьорът останал в бара и едва по-късно научил, че персоналът е помолил мъжа да напусне, преди той да излее гнева си върху него.

Звездата от „Стъкло“ реагирал с чувство за хумор и дори се посмял на инцидента заедно с останалите гости, след което продължил вечерта си, пише The Post. 

  • „Калифорнийски схеми“ – режисьорският дебют на Макавой

Филмът „Калифорнийски схеми“ дебютира на TIFF в събота, 6 септември.

Музикалната биографична лента е вдъхновена от истинската история на Silibil N' Brains – шотландско хип-хоп дуо, състоящо се от Гавин Бейн и Били Бойд, които години наред се представяли за американци, за да сбъднат мечтата си за слава. В ролите са Шеймъс Маклийн Рос като Бейн и Самюъл Ботъмли като Бойд. Самият Макавой също има малка роля, а в актьорския състав влизат още Луси Халидей и Ребека Мърел.

  • „Най-креативното нещо, което съм правил“

В интервю за People актьорът сподели, че опитът зад камера е бил едновременно „стресиращ“ и „невероятен“.

„Това е най-креативното нещо, което някога съм правил“, призна Макавой, добавяйки, че процесът е бил „освежаващ“.

„Обичам да разказвам истории като актьор вече 30 години. Това е естествено продължение. Сега мога да ги разказвам и като режисьор, защото имам повече инструменти. Беше истинска привилегия“, каза той по време на фестивала на 7 септември.

Макавой обясни, че дългогодишният му опит като актьор е бил решаващ в работата с колегите му пред камера.

„Не можеш да казваш на някого как да бъде себе си. Те играят роля, но това, което търся, са именно те – автентични, открити, уязвими като личности. Само тогава публиката може да ги усети истински. Моята работа е да им дам пространство, за да се случи това“, разясни той.

Шотландската звезда допълни, че именно личният му произход го е убедил, че „Калифорнийски схеми“ е правилната история за режисьорския му дебют:

„Разбрах, че трябва да разкажа история за хора, чийто живот прилича на моя – с икономически ограничения, с малко възможности и тесни хоризонти, от които сякаш няма изход. Но изкуството може да ти отвори врати и да те изведе отвъд тях.“

