Руски олигарх губи мегаяхтата „Amadea“ - САЩ я продават за $100 милиона

И мате 100 милиона долара, които ви „горят“ в джоба? Обмислете тази мегаяхта, която Министерството на правосъдието на САЩ продава, пише CNN .

106-метрова мегаяхта разполага с инфинити басейн, осем каюти, сауна и хеликоптерна площадка. Продавачът: правителството на САЩ.

„Amadea“ беше конфискувана преди три години на бреговете на Фиджи по време на операция на работната група KleptoCapture към Министерството на правосъдието, насочена към руснаци в санкционния списък на САЩ с цел оказване на натиск върху руския президент Владимир Путин след инвазията му в Украйна.

Плавателният съд някога беше оценяван на 350 милиона долара, но сега вероятно ще бъде продаден с голяма отстъпка след дългогодишна съдебна битка за това кой е истинският му собственик.

American taxpayers paid $850,000 each month for three years to keep the seized superyacht Amadea in pristine condition. Now, the $325 million vessel, complete with a spa, helipad, and cinema is headed to auction at a steep discount, and interested. - https://t.co/iQIOuPSaxX pic.twitter.com/D6PXWKFzq7 — Luxurylaunches (@luxurylaunches) August 8, 2025

„Amadea“ е една от няколкото мегаяхти, самолети и луксозни имоти, иззети от работната група след създаването ѝ през 2022 г. Много от тях все още са в правна несигурност.

По-рано тази година съдия присъди яхтата на правителството на САЩ, което я извади на търг за най-висока оферта чрез National Maritime Services и брокера на яхти Fraser Yachts.

Търгът със запечатани оферти приключва в сряда. За участие в него кандидатите трябва да внесат депозит от 10 милиона долара.

Построена през 2017 г., „Amadea“ разполага с шест палуби, голям салон с мраморна камина и пиано, фитнес, здравен център, частно кино и резервоар за омари. През 2022 г. САЩ заявиха, че яхтата е оценена на 230 милиона долара. В момента тя е закотвена в Сан Диего.

US is auctioning Amadea, a 348-foot mega yacht seized from Suleiman Kerimov. The yacht's estimated value is now at $80-120 million.#US #Amadea #Yacht https://t.co/68xfGlHBfI — News18 (@CNNnews18) September 10, 2025

Експерти от Arizton Advisory and Intelligence твърдят, че в света има едва между 50 и 100 свръхбогати хора, които могат да си позволят толкова голям плавателен съд. Те оценяват сегашната стойност на „Amadea“ между 80 и 120 милиона долара.

Фактор, който може да повлияе върху цената, е продължаващото съдебно дело и опитите на руски бизнесмен да претендира собствеността ѝ.

Американските прокурори конфискуваха яхтата с обвинението, че тя принадлежи на руския милиардер Сюлейман Керимов, забогатял от злато, който е нарушил санкциите на САЩ, използвайки американската банкова система за покриване на разходи, свързани със съда.

🚨 Profilo: DOJ seized the 348-ft megayacht Amadea in Fiji (2022), linked to Russian oligarch Suleiman Kerimov, accused of using U.S. banks to dodge sanctions after the Ukraine invasion. Courts ruled straw owner claims false—clearing the way for the U.S. to auction the $325M… pic.twitter.com/xhkdselOO3 — Kingsley Chukwuka (@profilopolitics) September 10, 2025

Друг руснак - Едуард Худайнатов, бивш шеф на енергийната компания „Роснефт“, и компанията Millemarin Investments също претендираха за собственост върху яхтата.

През март съдия Дейл Хо в Ню Йорк присъди яхтата на правителството на САЩ, след като установи, че „има достатъчно основания да се заключи, че ищците са просто подставени собственици на „Amadea“, които държат титлата от името на друг и следователно, съгласно прецедента на Втори окръг, нямат право да оспорват конфискацията“. Съдията също така отбеляза, че „по-голямата част от доказателствата по делото“ сочат, че яхтата е собственост на „членове на семейството на Сюлейман Керимов“.

Худайнатов е обжалвал решението. Министерството на правосъдието има срок до средата на ноември да отговори.

Amadea a 106m Lürssen masterpiece from 2017 with 16 guest cabins, 8,000nm range, and a helipad. Features a 10m pool and Zuretti interiors. Valued at $230M pic.twitter.com/XO2rONzZjx — Multi_Luxury (@Multi_Luxury) September 1, 2025

Адвокатът на Худайнатов, Адам Форд, нарече продажбата „неправомерна и прибързана“.

„Ако нашето обжалване успее, правителството трябва да изплати пълната стойност на плавателния съд. Съмняваме се, че ще се намери разумен купувач на пазарна цена, тъй като собствеността може и ще бъде оспорвана в съдилища извън САЩ, излагайки купувачите на години скъпи и несигурни съдебни спорове“, заяви Форд пред CNN.

Прокурорите определиха неговите думи като „явен опит да се възпрепятства способността на правителството да продаде собственото си имущество и да се понижи продажната цена на „Amadea“.

Според съдебни документи, Американската служба на маршалите е натрупала разходи в размер на 32 милиона долара за транспорт, поддръжка, съхранение и други услуги от юни 2022 г. насам.