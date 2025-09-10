Свят

Руски олигарх губи мегаяхтата „Amadea“ - САЩ я продават за $100 милиона

Конфискуваната луксозна яхта с басейн, кино и хеликоптерна площадка е в центъра на ожесточена правна битка, но вече е обявена на търг

10 септември 2025, 16:31
Руски олигарх губи мегаяхтата „Amadea“ - САЩ я продават за $100 милиона
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock

И мате 100 милиона долара, които ви „горят“ в джоба? Обмислете тази мегаяхта, която Министерството на правосъдието на САЩ продава, пише CNN.

106-метрова мегаяхта разполага с инфинити басейн, осем каюти, сауна и хеликоптерна площадка. Продавачът: правителството на САЩ.

„Amadea“ беше конфискувана преди три години на бреговете на Фиджи по време на операция на работната група KleptoCapture към Министерството на правосъдието, насочена към руснаци в санкционния списък на САЩ с цел оказване на натиск върху руския президент Владимир Путин след инвазията му в Украйна.

Плавателният съд някога беше оценяван на 350 милиона долара, но сега вероятно ще бъде продаден с голяма отстъпка след дългогодишна съдебна битка за това кой е истинският му собственик.

„Amadea“ е една от няколкото мегаяхти, самолети и луксозни имоти, иззети от работната група след създаването ѝ през 2022 г. Много от тях все още са в правна несигурност.

По-рано тази година съдия присъди яхтата на правителството на САЩ, което я извади на търг за най-висока оферта чрез National Maritime Services и брокера на яхти Fraser Yachts.

Търгът със запечатани оферти приключва в сряда. За участие в него кандидатите трябва да внесат депозит от 10 милиона долара.

Построена през 2017 г., „Amadea“ разполага с шест палуби, голям салон с мраморна камина и пиано, фитнес, здравен център, частно кино и резервоар за омари. През 2022 г. САЩ заявиха, че яхтата е оценена на 230 милиона долара. В момента тя е закотвена в Сан Диего.

Експерти от Arizton Advisory and Intelligence твърдят, че в света има едва между 50 и 100 свръхбогати хора, които могат да си позволят толкова голям плавателен съд. Те оценяват сегашната стойност на „Amadea“ между 80 и 120 милиона долара.

Фактор, който може да повлияе върху цената, е продължаващото съдебно дело и опитите на руски бизнесмен да претендира собствеността ѝ.

Американските прокурори конфискуваха яхтата с обвинението, че тя принадлежи на руския милиардер Сюлейман Керимов, забогатял от злато, който е нарушил санкциите на САЩ, използвайки американската банкова система за покриване на разходи, свързани със съда.

Друг руснак - Едуард Худайнатов, бивш шеф на енергийната компания „Роснефт“, и компанията Millemarin Investments също претендираха за собственост върху яхтата.

През март съдия Дейл Хо в Ню Йорк присъди яхтата на правителството на САЩ, след като установи, че „има достатъчно основания да се заключи, че ищците са просто подставени собственици на „Amadea“, които държат титлата от името на друг и следователно, съгласно прецедента на Втори окръг, нямат право да оспорват конфискацията“. Съдията също така отбеляза, че „по-голямата част от доказателствата по делото“ сочат, че яхтата е собственост на „членове на семейството на Сюлейман Керимов“.

Худайнатов е обжалвал решението. Министерството на правосъдието има срок до средата на ноември да отговори.

Адвокатът на Худайнатов, Адам Форд, нарече продажбата „неправомерна и прибързана“.

„Ако нашето обжалване успее, правителството трябва да изплати пълната стойност на плавателния съд. Съмняваме се, че ще се намери разумен купувач на пазарна цена, тъй като собствеността може и ще бъде оспорвана в съдилища извън САЩ, излагайки купувачите на години скъпи и несигурни съдебни спорове“, заяви Форд пред CNN.

Прокурорите определиха неговите думи като „явен опит да се възпрепятства способността на правителството да продаде собственото си имущество и да се понижи продажната цена на „Amadea“.

Според съдебни документи, Американската служба на маршалите е натрупала разходи в размер на 32 милиона долара за транспорт, поддръжка, съхранение и други услуги от юни 2022 г. насам.

Мегаяхта Амадеа Конфискация Руски олигарси Санкции на САЩ Министерство на правосъдието на САЩ Търг Сюлейман Керимов Съдебен спор Инвазия в Украйна Едуард Худайнатов
Последвайте ни
Опитаха да ограбят френска фирма в България с милиони

Опитаха да ограбят френска фирма в България с милиони

Първа реакция от Русия за дроновете над Полша

Първа реакция от Русия за дроновете над Полша

Мощни експлозии край Вилнюс, какво става

Мощни експлозии край Вилнюс, какво става

Как Путин тества Запада с нарушаването на въздушното пространство на Полша

Как Путин тества Запада с нарушаването на въздушното пространство на Полша

Пазарът на имоти: Бурно възстановяване на фона на рискове

Пазарът на имоти: Бурно възстановяване на фона на рискове

pariteni.bg
Geely Cityray дебютира у нас, цените за компактния SUV са ясни

Geely Cityray дебютира у нас, цените за компактния SUV са ясни

carmarket.bg
Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград
Ексклузивно

Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград

Преди 2 дни
Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)
Ексклузивно

Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)

Преди 2 дни
Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака
Ексклузивно

Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака

Преди 2 дни
Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия
Ексклузивно

Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия

Преди 2 дни

Виц на деня

Ако ти се скъсат горните копчета на ризата - на любов е. Ако ти се скъсат долните копчета - на диета е.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Иран и ООН изглеждат в противоречие относно ядреното споразумение

Иран и ООН изглеждат в противоречие относно ядреното споразумение

Свят Преди 49 минути

Споразумението потенциално проправя път за подновено сътрудничество след конфликта между Израел и Иран, който предизвика разрив между Техеран и ООН

Спортът е за всички

Спортът е за всички

Любопитно Преди 1 час

MultiSport вече е достъпна и за малкия бизнес

Актьорът Джеймс Макавой нападнат от пиян мъж в бар в Торонто

Актьорът Джеймс Макавой нападнат от пиян мъж в бар в Торонто

Любопитно Преди 2 часа

46-годишният актьор от „Х-Мен“ е получил удар с юмрук от пиян посетител, докато е празнувал режисьорския си дебют

Забравете за хубавия външен вид - ето изненадващите неща, които хората всъщност намират за привлекателни

Забравете за хубавия външен вид - ето изненадващите неща, които хората всъщност намират за привлекателни

Любопитно Преди 2 часа

Подробности може да прочетете в следващите редове

Част от ракета изплува до плаж край Синеморец

Част от ракета изплува до плаж край Синеморец

България Преди 2 часа

Тази сутрин на място са пристигнали полиция и военноморските сили

Мъж преби, заплаши и отвлече жена в Стара Загора, ето как го наказаха

Мъж преби, заплаши и отвлече жена в Стара Загора, ето как го наказаха

България Преди 2 часа

Той е причинил на 34-годишна жена средна телесна повреда

Жена, изяла езика на нападателя си, беше оправдана след 61 години

Жена, изяла езика на нападателя си, беше оправдана след 61 години

Свят Преди 3 часа

Инцидентът променя живота ѝ, превръщайки я от жертва в обвиняема

Бивш кралски иконом: Меган Маркъл си мислеше, че ще бъде "Дисни" принцеса

Бивш кралски иконом: Меган Маркъл си мислеше, че ще бъде "Дисни" принцеса

Любопитно Преди 3 часа

Един от най-близките свидетели на интимните моменти на Уиндзорите решава да вдигне завесата

"Мис Америка" проговори, след критиките за грима си на конкурса

"Мис Америка" проговори, след критиките за грима си на конкурса

Любопитно Преди 3 часа

28-годишната актриса беше обявена за "Мис Америка 2026" на 7 септември, като победи 52 претендентки от цялата страна

17 велики филма, съсипани от ужасни финали

17 велики филма, съсипани от ужасни финали

Любопитно Преди 3 часа

Историята на киното е пълна с филми, които прекарват час-два в умело привличане на зрителите, само за да се провалят на финалната права

Доналд Тръмп

Вижте емоционалната реакция на дете, когато разбира, че Доналд Тръмп е реална личност

Любопитно Преди 3 часа

Във вирусно видео в онлайн пространството малко дете на име Анди поглежда нагоре, с широко отворени очи и трепереща долна устна и пита майка си: „Доналд Тръмп истински човек ли е?“

Прокуратурата разследва случая със загиналото дете, затиснато от самоделно МПС в Габровско

Прокуратурата разследва случая със загиналото дете, затиснато от самоделно МПС в Габровско

България Преди 3 часа

Направен е оглед на местопроизшествието

Вебер след речта на Урсула фон дер Лайен: Европа влиза в „есен на истината“, време е за решения

Вебер след речта на Урсула фон дер Лайен: Европа влиза в „есен на истината“, време е за решения

Свят Преди 3 часа

Лидерът на ЕНП обърна внимание и на икономическите предизвикателства

Кабинетът одобри държавни гаранции за изграждането на Вертикалния газов коридор

Кабинетът одобри държавни гаранции за изграждането на Вертикалния газов коридор

България Преди 3 часа

Държавногарантираните заеми са предназначени за частично покриване на инвестиционните разходи по проекта

<p>Последният късмет на 2025: Кой ще е щастливият ден на всяка зодия</p>

Последният късмет на 2025: Кой ще е щастливият ден на всяка зодия до края на годината

Любопитно Преди 3 часа

Преди да обмислите да чакате новото начало, което новогодишните обещания често обещават, отделете малко време, за да разкриете остатъчния късмет, който 2025 г. предлага

Два концерта на грандиозния финал на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2025 в София на 13 септември. Трябва да го изживееш!

Два концерта на грандиозния финал на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2025 в София на 13 септември. Трябва да го изживееш!

Любопитно Преди 4 часа

Паркингът на зала „Арена София“ ще се превърне в най-голямата музикална сцена на България още от 13:00 часа

Всичко от днес

От мрежата

Защо изпражненията на кучето изглеждат така, сякаш в тях има ориз?

dogsandcats.bg

Какво да направите, ако ви ухапе куче

dogsandcats.bg
1

Как да направим огнище за варене на зимнина

sinoptik.bg
1

До 35 градуса в средата на седмицата

sinoptik.bg

Коя е Наталия? Жената до Ники Станоев (СНИМКИ и ВИДЕО)

Edna.bg

Тези 4 зодии ще са късметлии през СЕПТЕМВРИ

Edna.bg

Григор Димитров вдъхновил Алкарас за триумфа на US Open

Gong.bg

Джокович се премести в Атина със семейството си

Gong.bg

Пускат движението по цялата магистрала "Европа" в неделя

Nova.bg

Полша поиска активирането Член 4 на договора за НАТО, последваха международни реакции

Nova.bg