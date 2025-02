Къде ще падне астероидът "убиец на градове", ако удари Земята

Т ова не е тренировка. Има вероятност - макар и малка - астероид да удари планетата Земя през следващото десетилетие.

(Във видеото: Могат ли хората да отклоняват астероиди и да защитават Земята)

Астероидът 2024 YR4 задейства автоматичните системи за предупреждение за астероиди, след като беше забелязан с помощта на усъвършенствани телескопи в Рио Уртадо, Чили, през декември миналата година.

Оттогава астероидът е на първо място в списъка на рисковете - каталог на всички космически обекти, които биха могли да се сблъскат с нашата планета.

Според експертите вероятността за сблъсък със Земята се е увеличила почти двойно - от 1,2 % през януари до около 2,3 % сега.

Но колко много знаем за астероида и кога ще разберем със сигурност дали сме в безопасност? Освен това: какво може да се случи, ако той наистина се насочи към нас?

While still an extremely low possibility, asteroid 2024 YR4's impact probability with Earth has increased from about 1% to a 2.3% chance on Dec. 22, 2032. As we observe the asteroid more, the impact probability will become better known. More: https://t.co/VWiASTMBDi pic.twitter.com/Z1mpb4UPaC