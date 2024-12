Проби от „извънземния“ астероид Рюгу са пълни с живот

У чени откриха, че скала, извлечена от близък до Земята астероид, е пълна с микробен живот. Но бактериите на повърхността му почти сигурно са дошли от Земята.

(Във видеото може да научите повече за: Сонда ще проучи успешно ли е отклонен опасен астероид)

Пробата е част от 0,2 унции (5,4 грама) скала, която японският космически апарат „Хаябуса2“ изстърга от повърхността на астероида Рюгу и донесе обратно на нашата планета през 2020 г.

След като космическият кораб се приземи обратно на Земята, изследователите отвориха скалата във вакуумна стая, разположена в чисто помещение, за да предотвратят замърсяване, преди да я съхранят в помещение, наводнено с азот под налягане. След това пробите бяха поставени в пълни с азот бидони, за да бъдат изпратени по света за анализ.

Но изглежда, че някъде по пътя, за един образец от тази скала, тези превантивни мерки не са били достатъчни. Учените, участващи в новото изследване, са установили, че по повърхността на една от пробите, която е била вградена в смола в Имперския колеж в Лондон във Великобритания, са се появили нишковидни микроорганизми, които много приличат на земните прокариотни бактерии. Те публикуват своите открития на 13 ноември в списание Meteorics and Planetary Science.

„Наличието на микроорганизми в метеоритите се използва като доказателство за извънземен живот, но потенциалът за земно замърсяване прави тълкуването им много спорно. Откритието подчертава, че земната флора и фауна може бързо да колонизира извънземни образци дори при взети предпазни мерки за контрол на замърсяването“, пишат изследователите в проучването.

Samples of 'alien' asteroid Ryugu are crawling with life — from Earth https://t.co/5uKv6oyAXK