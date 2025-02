Видео показва какво ще се случи, ако астероид удари Земята през 2032 г.

А стероид, наречен „убиец на градове“, има вече 2,3% шанс да удари Земята след около осем години (т.е. през 2032 г.) и ужасяващо видео сега разкрива какви могат да бъдат последствията, ако това наистина се случи, пише английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Освободената енергия може да бъде еквивалентна на осем мегатона TNT, способен да опустоши район с размера на Вашингтон, окръг Колумбия. Експлозия от осем мегатона би била над 500 пъти по-мощна от атомната бомба, хвърлена над Хирошима, която имаше мощност от приблизително 15 килотона (0,015 мегатона).

Шокиращото видео е създадено от Алваро Грасия Монтоя,

който се занимава с 3D анимация под името MetaBallStudios. Той показва космическа скала с размерите на Статуята на свободата, която гори, докато пада от небето и след това се приземява в Ню Йорк с удивителна сила.

Взривната вълна, създадена от удара, бързо поглъща и унищожава целия град. Този теоретичен астероид е приблизително със същия размер като астероида YR4, който астрономите наблюдават отблизо, откакто откриха малката му вероятност да удари директно Земята на 22 декември 2032 г.

Когато телескопите на НАСА за първи път забелязаха YR4 през декември 2024 г., астрономите установиха, че има около 1,2% вероятност от удар със Земята. Но сега

шансовете почти са се удвоили,

според скорошна актуализация на НАСА.

😯 A recently discovered asteroid that has captured the attention of the astronomy community now has a slightly increased risk of affecting Earth. Named 2024 YR4, the asteroid has a 2.2% chance of hitting our planet on December 22, 2032



🎥 metaballstudios_official pic.twitter.com/dYfqe970E3