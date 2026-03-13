Свят

Доналд Тръмп повери пост в академията на ВВС на вдовицата на Чарли Кърк

След убийството на съпруга си Кърк продължава да играе активна роля в Turning Point USA, консервативната организация за застъпничество, която той основа и ръководеше, като неин председател и главен изпълнителен директор

13 март 2026, 10:21
Доналд Тръмп повери пост в академията на ВВС на вдовицата на Чарли Кърк
Доналд Тръмп и Ерика Кърк   
Източник: GettyImages

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп е назначил Ерика Кърк, вдовицата на убития десен активист Чарли Кърк, в ключов консултативен съвет на Академията на Военновъздушните сили на САЩ, съобщава английското издание „Гардиън“.

37-годишната Кърк се присъединява към редица други лоялни на президента личности в 16-членния панел на Съвета на посетителите на академията, който според уебсайта му „разглежда морала, дисциплината, учебната програма, преподаването, физическото оборудване, финансовите дела, академичните методи и други въпроси“ на военния обучителен център в Колорадо Спрингс.

Съпругът на Кърк, който беше застрелян и убит през септември по време на изказване в универститета в Юта, беше бил назначен от Тръмп в същия съвет година по-рано и е служил в него до смъртта си.

Нямаше официално съобщение от академията за назначаването на неговата вдовица, което беше съобщено във вторник от The Hill и други политически медии. Но името ѝ вече е добавено към списъка на членовете като едно от настоящите пет назначения на Тръмп, като едно място остава вакантно.

Други хора, назначени от президента през март 2025 г., включват републиканския сенатор от Алабама Томи Тюбервил и Дина Пауъл, която беше заместник-съветник по националната сигурност по стратегията по време на първата администрация на Тръмп.

Редица членове на Конгреса и от двете партии съставляват по-голямата част от останалата част на панела, който включва още двама републикански сенатори, назначени от Джон Тюн, лидера на мнозинството в Сената. Това са Кевин Крамъри Маркуейн Мълин, който наскоро беше посочен като избор на Тръмп да замени уволнения министър на вътрешната сигурност Кристи Ноем.

В изявление говорителката на Белия дом Оливия Уелс заяви, че Ерика Кърк е „перфектният избор“ да наследи съпруга си. „Чарли Кърк служеше с гордост в съвета, вдъхновявайки не само следващото поколение военнослужещи, но и милиони хора по света със своята силна християнска вяра, защита на истината и дълбока любов към родината“, каза тя.

„Ерика Кърк ще продължи неговото наследство и ще бъде безстрашен защитник на най-елитната въздушна бойна сила в историята на света, чиито бойци пазят нашата нация безопасна, силна и свободна“, добави Уелс

След убийството на съпруга си Кърк продължава да играе активна роля в Turning Point USA, консервативната организация за застъпничество, която той основа и ръководеше, като неин председател и главен изпълнителен директор.

Очаква се в сряда тя да се появи заедно със Сара Хъкъби Сандърс, републиканския губернатор на Арканзас и бивша говорителка на Тръмп, на събитие в Литъл Рок за популяризиране на програмата Клуб Америка на групата, която има за цел да създаде клон на Turning Point във всяка държавна гимназия в щата.

Кърк, бивша носителка на титлата мис Аризона в конкурс за красота, беше също така спомената от Тръмп по време на речта на президента за състоянието на съюза пред съвместна сесия на Конгреса през февруари.

