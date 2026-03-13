Почина звезда от „Короната“ и „Имението Даунтън“

З вездата от „Короната“ и „Имението Даунтън“ Джейн Лапотер е починала. Тя беше на 81 години, съобщава The New York Post.

Актрисата, носителка на наградата „Тони“, е починала на 5 март, а говорител на Royal Shakespeare Company потвърди тъжната новина в четвъртък. Причината за смъртта не е оповестена.

„Натъжени сме да чуем за смъртта на Джейн Лапотер“, започва изявлението, цитирано от The Sun.

Jane Lapotaire dead: The Crown star dies aged 81 as tributes are paid to the 'truly brilliant' actress https://t.co/7eI9ulK2V1 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 12, 2026

Родена като Джейн Бърджис в Ипсуич през декември 1944 г., Лапотер е дадена за осиновяване и живее с приемна майка в продължение на 12 години. По-късно биологичната ѝ майка се връща в Ипсуич, когато Лапотер е на 13 години, което води до съдебна битка за попечителство.

Въпреки че приемната ѝ майка в крайна сметка получава попечителството, Лапотер е трябвало да прекарва празниците с биологичната си майка.

Междувременно актьорската кариера на Лапотер започва на театралната сцена, когато получава ролята на Руби Бъртъл в „When We Are Married“ в Bristol Old Vic през 1965 г. „Тогава разбрах, че искам да бъда актриса. Исках го повече от това да ходя или да дишам“, казва тя в интервю преди смъртта си, според The Sun.

По-късно тя става един от основателите на Young Vic Theatre около 1970 г., а през 1974 г. се присъединява към Royal Shakespeare Company. Но едва през 1977 г., когато Лапотер получава ролята на Мария Кюри в минисериала на BBC „Мария Кюри“, популярността ѝ нараства рязко.

След „Мария Кюри“ Лапотер играе Един Пиаф в оригиналната постановка от 1978 г. на пиесата „Пиаф“ на Pam Gems. Тя продължава да играе в пиесата, когато тя се премества на Бродуей през 1980 г., и същата година печели наградата „Тони“ за най-добра актриса в пиеса.

Макар Лапотер да е високо ценена за работата си на сцената, тя има и дълга и впечатляваща кариера в киното и телевизията извън „Мария Кюри“.

Тя играе кралица Мери във филма „Лейди Джейн“ (1980), принцеса Ирина Курагина в сезон 5 на „Имението Даунтън“ и принцеса Алиса от Батенберг в сезон 3 на „Короната“.

Кариерата на Лапотер е прекъсната през 2000 г., след като тя получава мозъчен кръвоизлив и претърпява операция. След четириседмично възстановяване в интензивното отделение тя написва награждавани мемоари, озаглавени Time Out of Mind, които публикува през 2004 г.

Една от последните публични появи на Лапотер беше миналия месец в двореца Уиндзор, когато тя беше удостоена с отличието командор наОрдена на Британската империя.