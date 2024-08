Куриоз: Шахматистка опита да отрови съперничка с живак (ВИДЕО)

К уриозен случай се разигра в шахматното първенство на Дагестан. Местна шахматистка е изправена пред затвор, след като се опита да... отрови своя съперничка по време на турнир.

(Видеото по-горе: Шахмат в затвора)

Обвинената в опита за убийство състезателка е 40-годишната Амина Абакарова, а пострадалата - десет години по-младата Умайганат Османова. Тя е уловена от камерите, за които първоначално е считано, че не работят, да намазва дъската от страната на съперничката си с някакво вещество, което разследващите считат за потенциално смъртоносен живак от термометър.

Половин час след започването на партията Османова започва да се чувства зле, оплаквайки се от гадене и световъртеж, което наложило незабавно повикване за медицинска помощ. В крайна сметка лекарите стигат до заключението, че вероятната причина е отравяне. Записите са прегледани и след видяното на тях, арбитърът подал сигнал в полицията, а Абакарова задържана, съобщава rtv1.com.

Poisoning incident in Russian 🇷🇺 Chess.

Statement by the Chess Federation of Russia, video from Karjakin's Telegram: pic.twitter.com/5ePqEUMAI1