8-годишното чудо Ашват Каушик влиза в историята, след като победи гросмайстора по шах

В нимавайте, на сцената се появява още едно чудо на шахмата.

На осем години, шест месеца и 11 дни Ашват Каушик влезе в историята в неделя, като стана най-младият шахматист, побеждавал гросмайстор в класическа турнирна партия.

Момчето, което живее в Сингапур, постигна това, след като победи 37-годишния поляк Яцек Стопа в четвъртия кръг на Burgdorfer Stadthaus Open в Швейцария.

Предишният рекорд беше поставен едва миналия месец от осемгодишния тогава Леонид Иванович - който стана първият играч под деветгодишна възраст, победил гросмайстор в класическа партия - но според Chess.com Ашват е бил с пет месеца по-малък от сърбина, когато е победил Стопа.

#ETTrending | An eight-year-old became the youngest player to defeat a #grandmaster in classical #chess on Sunday when #AshwathKaushik beat #Poland's #JacekStopa at the #BurgdorferStadthausOpen in #Switzerland. Read further: https://t.co/xDSlPxSU1C pic.twitter.com/S1tp8KF0eK