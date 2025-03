Взриви се автомобил, смятан за част от конвоя на Владимир Путин в Москва (ВИДЕО)

А втомобил, за който се смята, че е част от конвоя на руския президент Владимир Путин, се взриви в Москва, съобщава немското издание "Билд", цитирайки "Daily Star", съобщи NOVA.

Кадри в социалните мрежи показват горящата кола, от която се издига тъмен дим.

Експлозията е избухнала близо до централата на руските тайни служби. Не е ясно обаче кой е бил в лимузината.

🚨BREAKING: Limo from Putin's fleet explodes and catches fire in Moscow amid assassination paranoia



Reports did not reveal who was using the car - believed to be owned by Putin’s Presidential Property Management Department - when the shocking incident occurred. pic.twitter.com/ixo6HsRXCC