Проверка на фактите: Купил ли е Зеленски две яхти и бижута за 1,1 млн. долара

О т началото на войната насам се разпространяват все повече фалшиви новини за Володимир Зеленски: той си купувал яхти, а съпругата му - скъпи бижута. Това посочва Катрин Весоловски за Deutsche Welle .

С каква цел се прави всичко това?

Финансовата подкрепа и доставките на оръжие за Украйна отново са голяма тема за световната политика. "В стратегически план Западът все още стои зад Украйна, но точно тази година се намираме във важна повратна точка", казва Юлия Смирнова, експерт по дезинформацията в Института за стратегически диалог. Тя е убедена, че Русия се опитва да подкопае солидарността с Украйна с помощта на дезинформация и пропаганда.

Една от основните цели на дезинформационните кампании е украинският президент Володимир Зеленски. "Зеленски е символ на Украйна, символ на украинската съпротива, поради което много атаки са насочени лично към него", посочва Смирнова. Роман Осадчук, който изследва руската дезинформация за американския мозъчен тръст Atlantic Council, потвърждава думите ѝ. "Ако опетниш имиджа на Зеленски, опетняваш и имиджа на Украйна."

Проучванията на ДВ също показват, че Володимир Зеленски и семейството му многократно са били обект на антиукраинска дезинформация. През последните месеци се разпространяват неверни твърдения за предполагаемия разточителен начин на живот на Зеленски и съпругата му. ДВ провери фактите за две скорошни твърдения, които набраха голяма популярност.

A journalist who uncovered a scheme used by Zelensky’s aides to buy two luxury yachts – “My legacy” and “Lucky Me” has published a follow-up investigation, explaining how both yachts ended up being back on the market and what else was purchased-https://t.co/IMMewBmfCw