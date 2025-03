За пореден ден: Милиони в Куба са без електричество

М илиони хора в Куба останаха без електричество и вчера за втори пореден ден, тъй като електропреносната ѝ мрежа е остаряла и често се срива, информира ДПА.

В цялата страна са възстановени около 970 мегавата, което е по-малко от една трета от обичайното потребление на електроенергия в пиковите часове, съобщи държавният доставчик на електроенергия UNE.

Прекъсването на електрозахранването беше причинено от повреда в подстанция в петък вечерта. Това е четвъртото прекъсване на електрозахранването в цялата страна за последните пет месеца на острова, който има около 10 милиона жители.

Electricity gradually returns to Cuba after substation failure left millions in the dark https://t.co/OzI4JxLaOT