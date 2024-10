“Кръстникът на AI“ Йошуа Бенджио: Човечеството е изправено пред катастрофално бъдеще

Й ошуа Бенджио е един от най-цитираните изследователи в областта на изкуствения интелект (ИИ). Пионер в създаването на изкуствени невронни мрежи и алгоритми за обучение. Бенджио заедно с главния учен по изкуствен интелект в "Мета" Ян Лекун и бившия изследовател на Google по изкуствен интелект Джефри Хинтън, получиха наградата „Тюринг“ през 2018 г. за ключовия си принос в областта на ИИ.

Сега обаче Бенджио, който често е наричан заедно с колегите си носители на наградата „Тюринг“ един от „кръстниците“ на ИИ, е обезпокоен от темповете на развитие и внедряване на неговата технология. Той вярва, че ИИ може да увреди структурата на обществото и носи непредвидени рискове за хората. Сега Бенджио е председател на Международния научен доклад за безопасността на усъвършенствания изкуствен интелект - консултативна група, подкрепена от 30 държави, Европейския съюз и Организацията на обединените нации.

Humanity faces a 'catastrophic' future if we don’t regulate AI, 'Godfather of AI' Yoshua Bengio says https://t.co/QRP1XNJ7MH