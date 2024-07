Избраха първата "Мис Изкуствен интелект" - тя е марокански лайфстайл инфлуенсър

С лед като миналия месец съдиите на първия в света конкурс за красота с изкуствен интелект представиха 10 финалистки, сега вече е ясна и първата "Мис Изкуствен интелект".

Запознайте се с Кенза Лайли, марокански лайфстайл инфлуенсър, който се надява да внесе "разнообразие и приобщаване" в пейзажа на създателите на изкуствен интелект. С близо 200 000 последователи в Instagram и още 45 000 в TikTok, Лайли е изцяло създадена от изкуствен интелект - от снимките до надписите и речта при приемането на титлата.

Избираме "Мис Изкуствен интелект" или най-красивата генерирана жена чрез AI

"Спечелването на титлата ме мотивира още повече да продължа работата си в областта на усъвършенстването на технологиите за AI", заяви Лейли във видеоклип с речта си.

" AI не е просто инструмент; той е трансформираща сила, която може да разруши индустриите, да оспори нормите и да създаде възможности там, където преди това не е имало такива... Докато вървим напред, аз се ангажирам да насърчавам разнообразието и приобщаването в тази област, като гарантирам, че всеки има място на масата на технологичния прогрес."

Първият конкурс "Мис Изкуствен интелект" беше открит през пролетта, като в него се включиха около 1500 програмисти на AI от цял свят. Лейли е създадена от Мириам Беса, основателка на агенцията Phoenix AI, която ще получи 5000 долара.

На второ място се класираха участничките Лалина Валина от Франция и Оливия С от Португалия.

На страницата си в Instagram Лейли изразява привързаност към червения цвят, съветва последователите си да "инвестират в себе си ежедневно", посещава професионални конференции, за да обменя идеи, и подкрепя националния си спортен отбор.

Преди обявяването на конкурса тази седмица организаторите заявиха, че участниците ще бъдат оценявани не само по външния вид, но и по използването на инструменти на изкуствения интелект от създателите им, както и по влиянието им в социалните медии.

Участниците с AI трябваше да отговарят на въпроси, подобни на истинските, човешки конкурси, като например: "Ако можехте да имате една мечта, която да направи света по-добър, каква би била тя?".

Morocco's Kenza Layli has won the title of the first-ever Miss AI - and she's entirely computer-generated#AI #kenzalayli pic.twitter.com/x7hSuQ74q6