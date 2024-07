Крокодил човекоядец: Открити са човешки останки при издирване на дете

А встралийската полиция е открила човешки останки при издирването на 12-годишно дете, което според органите на реда е станало жертва на нападение от крокодил.

Детето е било видяно за последен път във вторник, когато е плувало със семейството си близо до отдалечения аборигенски град Нганмариянга - на около седем часа път с кола югозападно от Дарвин в Северната територия (NT).

(Видеото е архивно: Мъж беше нападнат от крокодил "човекоядец")

"Това е съкрушителна новина за семейството, общността и всички, които участват в издирването", заяви старши сержант Ерика Гибсън, като добави, че полицията ще окаже подкрепа на всички засегнати.

По-рано старши сержант Гибсън съобщи пред ABC News, че в непосредствена близост до мястото е бил забелязан черен крокодил.

Today's #AnAnimalADay is the Freshwater Crocodile! This species lives in N. Australia as a foil for the much larger and deadlier saltwater crocodile. Comparatively, these crocs aren't very large (< 10ft long full grown) or dangerous. They mostly eat fish and insects to survive. pic.twitter.com/DBHldMtxLu