България

Кристалина Георгиева с прогноза за изкуствения интелект

Мащабът на бума и разпространението му в нарастващ брой икономики обаче пораждат все повече опасения

Николай Киров Николай Киров

17 октомври 2026, 16:29
Кристалина Георгиева с прогноза за изкуствения интелект
Източник: EPA/БГНЕС

Ф инансовите лидери, събрали се тази седмица в Азия, отправиха спешно послание към света: глобалната икономика залага всичко на изкуствения интелект.

Засега тази стратегия носи впечатляващи резултати. Рязкото увеличение на инвестициите в изкуствен интелект и инфраструктурата, необходима за функционирането му, стимулира икономическия растеж в САЩ. Износът на азиатските икономики, произвеждащи компютърни чипове, сървъри и друго оборудване за изграждането на центрове за данни, процъфтява. Страните, които се възползват от бума на изкуствения интелект, се справят с енергийната криза, предизвикана от войната с Иран, по-добре от онези, които остават извън тази тенденция, се казва в анализ на „Уолстрийт джърнъл“.

Мащабът на бума и разпространението му в нарастващ брой икономики обаче пораждат все повече опасения за последиците в световен мащаб, ако манията по изкуствения интелект приключи.

МВФ се страхува, че изкуственият интелект може да е балон

При евентуален срив загубите вероятно няма да засегнат единствено инвеститорите на фондовите пазари, предупреди Международният валутен фонд (МВФ). Възможно е светът да се изправи пред рязко забавяне на икономическия растеж, което да засегне както богатите, така и бедните държави. Този риск е разгледан в един от сценариите, включени в есенните прогнози на фонда.

Този сценарий не представлява прогноза за бъдещето. МВФ е изчислил последиците и при други, по-малко песимистични развития, включително вариант, при който изкуственият интелект дава мощен тласък на световната икономика. Фондът не посочва кой от възможните изходи смята за най-вероятен.

Икономическите възможности и потенциалните опасности на новата технология бяха сред водещите теми в дискусиите на финансовите министри и централните банкери, събрали се в Банкок за годишните срещи на МВФ и Световната банка.

Срещата се проведе в седмица, белязана от нарастващо безпокойство сред инвеститорите заради поскъпването на заемното финансиране и съмненията относно рентабилността на лабораториите за изкуствен интелект. Тези опасения оказаха натиск върху акциите на производителите на полупроводници и облигациите на компании, изграждащи инфраструктура за изкуствен интелект, като „КорУийв“. Две австралийски компании за центрове за данни замразиха плановете си за публично предлагане на акции, позовавайки се на нестабилността на пазарите.

Дори ако сривът бъде избегнат или овладян, мощните кибератаки срещу банки и други финансови институции, подпомагани от изкуствен интелект, представляват нова заплаха за стабилността на световната финансова система, предупреди МВФ. По-рано този месец хакери използваха китайска програма с изкуствен интелект, за да атакуват най-големите банки в Южна Корея и да откраднат личните данни на 68 000 души.

Изкуственият интелект ще преобрази икономиката, но „преходът може да бъде съпроводен със сътресения“, заяви в сряда в Банкок управителят на Канадската централна банка Тиф Маклем.

Кристалина Георгиева: Три големи риска поставят световната икономика под натиск

Засиленият интерес към темата сред водещите представители на световната финансова политика показва колко тясно са преплетени изкуственият интелект и компаниите, които го разработват, с почти цялата световна икономика.

Технологията привлича капитал, работна сила, оборудване и суровини от целия свят, обвързвайки икономическите перспективи на големите държави с иновация, която все по-дълбоко навлиза на работното място и в ежедневието.

В САЩ разходите за центрове за данни и свързаната с тях инфраструктура се очаква да надхвърлят 10 трилиона долара през седемте години до 2032 г. Това би представлявало средно около 3,6% от годишния брутен вътрешен продукт (БВП), показват оценки на икономиста Стейн ван Нювьорбърг. Подобен инвестиционен бум би надминал по мащаб исторически проекти като изграждането на железопътната мрежа, електропреносната система или интернет инфраструктурата.

„Бих казал, че появата на тази нова технология вероятно е най-значимата промяна за икономиката на САЩ и световната икономика през живота ми досега“, заяви в петък председателят на Федералния резерв Кевин Уорш.

В краткосрочен план преходът може да бъде неравномерен, посочи Уорш. В по-дългосрочна перспектива обаче технологията би трябвало да предизвика положителен шок в предлагането, увеличавайки способността на икономиката да произвежда повече стоки и услуги, без непременно да ускорява инфлацията.

Азиатските икономики преживяват безпрецедентен износен бум, който прикрива слабостта на потреблението и на други двигатели на растежа. През септември износът на Южна Корея е нараснал с над 80% на годишна база, показват данни на доставчика на икономическа информация СЕИК (CEIC). При Тайван увеличението надхвърля 60%, а китайският износ е нараснал с повече от една трета. Японският износ се е увеличил с една пета.

Поддръжниците на технологията твърдят, че изкуственият интелект ще революционизира цели отрасли и ще постави началото на продължителен бум на производителността, който ще поддържа икономическия растеж години наред. Някои смятат, че опасенията за натрупването на дългове за финансиране на бума са преувеличени, тъй като големи компании като „Гугъл“ (Google) и „Майкрософт“ (Microsoft) разполагат със значителни парични резерви.

„Най-големите доставчици на облачни услуги и изчислителна инфраструктура навлязоха в този икономически цикъл със значителни парични средства“, заяви Аци Шет, главен директор по кредитните рейтинги в „Мудис Рейтингс“ (Moody’s Ratings).

В оптимистичния сценарий на МВФ повсеместното внедряване на изкуствения интелект води до повишаване на производителността и създава благоприятен период на стабилен икономически растеж при овладяна инфлация.

Друг сценарий предполага, че изкуственият интелект оправдава очакванията, но изграждането на необходимата инфраструктура се сблъсква с проблеми във веригите на доставки. Производителите на чипове и останалите доставчици не успяват да отговорят на стремително нарастващото търсене. Това повишава инфлацията и лихвените проценти в краткосрочен план и ограничава растежа, но в крайна сметка очакваното увеличение на производителността се реализира.

В най-песимистичния сценарий инвеститорите губят доверие в изкуствения интелект, след като технологията не оправдава високите очаквания или печалбите на компаниите в сектора се оказват значително по-ниски от прогнозираното. Инвестициите в САЩ се свиват, а азиатският износ пострада. Фондовите пазари се сриват, а доларът отслабва.

Според икономическите модели на МВФ подобен срив би могъл да намали глобалния растеж с до 1,3 процентни пункта през 2028 г. Фондът предупреждава и за възможен срив на доверието в технологията, ако усъвършенствани системи с изкуствен интелект излязат извън контрол или бъдат използвани за опустошителни кибератаки.

Управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева заяви в петък, че известни сътресения изглеждат неизбежни, дори ако в крайна сметка технологията донесе очакваните ползи. По думите ѝ хората са склонни да надценяват предимствата на новите технологии в краткосрочен план и да подценяват ефекта им в дългосрочна перспектива.

„Имаме много високи очаквания. Те няма да бъдат изпълнени, защото разпространението на технологията отнема време“, заяви тя, визирайки процеса, чрез който новите технологии навлизат в различните сектори на икономиката: „Рискът е следният: въодушевени сме, но производителността не се повишава веднага. Разочароваме се и се отказваме. И тогава това се превръща в наш проблем.“

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
изкуствен интелект глобална икономика икономически растеж
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Задържаният за убийството край Харманли: Много съжалявам

Задържаният за убийството край Харманли: Много съжалявам

Кошмар на перона: Безнаказаност на гара

Кошмар на перона: Безнаказаност на гара "София-север"

Кристалина Георгиева с прогноза за изкуствения интелект

Кристалина Георгиева с прогноза за изкуствения интелект

Наръгаха с нож двама младежи в центъра на София

Наръгаха с нож двама младежи в центъра на София

Над 1 млрд. автомобилни чипа годишно: българският принос към технологичното бъдеще

Над 1 млрд. автомобилни чипа годишно: българският принос към технологичното бъдеще

biss.bg
Tesla “не може да гарантира“, че ще ви достави поръчания Roadster

Tesla “не може да гарантира“, че ще ви достави поръчания Roadster

carmarket.bg
Жълт код за силен вятър: Вижте кои области са засегнати
Ексклузивно

Жълт код за силен вятър: Вижте кои области са засегнати

Преди 3 дни
Радев: Митрофанова ме увери, че Русия не е удряла кораби в Черно море
Ексклузивно

Радев: Митрофанова ме увери, че Русия не е удряла кораби в Черно море

Преди 3 дни
<p>Голям празник е! Вижте кой има имен ден</p>
Ексклузивно

Голям празник е! Вижте кой има имен ден

Преди 3 дни
Шестима загинаха при руски удари в Украйна
Ексклузивно

Шестима загинаха при руски удари в Украйна

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Жена загина при катастрофа край Луковит

Жена загина при катастрофа край Луковит

България Преди 44 минути

По случая е образувано досъдебно производство

Три ударени танкера в Близкия изток

Три ударени танкера в Близкия изток

Свят Преди 54 минути

Иран обяви, че голям петролен танкер се е натъкнал на мина в Ормузкия проток

Папа Лъв XIV

Изписват папа Лъв XIV от болницата

Свят Преди 2 часа

Лекуващите лекари съобщиха, че главата на Римокатолическата църква показва устойчиви признаци на подобрение

Юрий Васев

Почина Юрий Васев, треньорът на ЦСКА 1948

България Преди 2 часа

Тъжната вест съобщи официалната страница на „червените“ във Facebook

Снимката е илюстративна

Историческо откритие: Намериха най-старото корабокрушение в света

Любопитно Преди 3 часа

Дървената конструкция на кораба не е оцеляла, но керамичните съдове за съхранение, които е превозвал, са останали на морското дъно и, забележително, някои от тях все още съдържат следи от товара си

<p>&bdquo;Не съм руски шпионин, просто искам Украйна да се предаде&ldquo;</p>

„Не съм руски шпионин, просто искам Украйна да се предаде“: бивша сътрудничка на Зеленски с шокиращи думи

Свят Преди 4 часа

Бившата сътрудничка на Володимир Зеленски твърди, че войната не може да бъде спечелена и Киев трябва да се предаде и нарича украинският президент „най-голямата пречка пред мира“

Сградата на Висшия съдебен съвет (ВСС)

Прокурорите стартираха избора на нови членове на ВСС

България Преди 5 часа

В своето откриващо слово изпълняващата функциите главен прокурор Ваня Стефанова подчерта, че целта е да бъде избран Висш съдебен съвет с редовен мандат

ГКПП Дунав мост

Промени в движението на Дунав мост при Русе в два поредни понеделника

България Преди 5 часа

Временна организация на движението се въвежда поради монтаж на водоотвеждащи съоръжения на Дунав мост при Русе

Доналд Тръмп

Няма да има „Океан Тръмп“: Google отказа новата идея на американския президент

Свят Преди 5 часа

Според думите на американския държавен глава реакцията им е била категорична: „Стига! Достатъчно! Няма да правим повече нищо“

Спасяването на „Челси 3” и случаят „Ива Михайлова”: Какво разкри шефът на Гранична полиция

Спасяването на „Челси 3” и случаят „Ива Михайлова”: Какво разкри шефът на Гранична полиция

България Преди 6 часа

„Запис в системата за граничен контрол за преминаване на Ива Михайлова през българо-македонските гранични пунктове няма“, заяви директорът на Главна дирекция „Гранична полиция“ главен комисар Антон Златанов

Ето какво да ядем при стрес – храните, които понижават кортизола

Ето какво да ядем при стрес – храните, които понижават кортизола

Любопитно Преди 7 часа

Кортизолът се превърна във водеща тема в много разговори за хормоналното здраве, а терминът „детоксация на кортизола“ изпълва социалните мрежи

Зимата дойде в прохода „Петрохан“: Обилен снеговалеж и паднали зелени клони

Зимата дойде в прохода „Петрохан“: Обилен снеговалеж и паднали зелени клони

България Преди 7 часа

Две машини все още работят. Остава в сила забраната за преминаване на автомобили с тегло над 12 тона и дължина над 12 метра през прохода

Рекордни надценки: Очаква се нов скок в цените на домати и краставици

Рекордни надценки: Очаква се нов скок в цените на домати и краставици

България Преди 7 часа

От Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция предупреждават за нов очакван скок на цените на родната продукция

Бате Емо от „Игри на волята“ за болката, която никоя победа не може да заличи

Бате Емо от „Игри на волята“ за болката, която никоя победа не може да заличи

Любопитно Преди 8 часа

Легендата в българската борба разказва за най-тежките моменти в живота си - трагичната загуба на своя брат при катастрофа и уволнението, което преживява след историческия олимпийски триумф на Семен Новиков в Париж

Кои български продукти ще влязат в селекцията 50 Best Products From Bulgaria?

Кои български продукти ще влязат в селекцията 50 Best Products From Bulgaria?

България Преди 8 часа

Остават броени дни до затварянето на кандидатстването на 20 октомври

Кейти Захария и Доналд Тръмп

„Някой изобщо проучи ли я?“: Защо Тръмп изгони новия си прессекретар

Свят Преди 8 часа

Три дни след трудният ѝ 14-минутен дебют и вълна от засилено внимание, Захария беше освободена от поста си, с което беше сложен бърз край на най-краткия престой като прессекретар на Белия дом в историята

Всичко от днес

От мрежата

Колко точно са умни котките

dogsandcats.bg

Защо кучето мирише лошо, когато е мокро

dogsandcats.bg
1

Рентген помага на спасителите на животни

sinoptik.bg
1

Популациите на диви животни се топят

sinoptik.bg

Ливън Рамбин от „Игрите на глада“: Когато холивудската мечта срещне болезнената реалност

Edna.bg

Вениамин с втора сладкарница, предлага палачинки в града под тепетата

Edna.bg

Задържаният за убийството на младеж край Харманли: Много съжалявам за станалото

Nova.bg

Румъния вдигна изтребители заради дрон край границата, жителите на Тулча получиха предупреждение

Nova.bg