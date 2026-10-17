Кристалина Георгиева с прогноза за изкуствения интелект

Ф инансовите лидери, събрали се тази седмица в Азия, отправиха спешно послание към света: глобалната икономика залага всичко на изкуствения интелект.

Засега тази стратегия носи впечатляващи резултати. Рязкото увеличение на инвестициите в изкуствен интелект и инфраструктурата, необходима за функционирането му, стимулира икономическия растеж в САЩ. Износът на азиатските икономики, произвеждащи компютърни чипове, сървъри и друго оборудване за изграждането на центрове за данни, процъфтява. Страните, които се възползват от бума на изкуствения интелект, се справят с енергийната криза, предизвикана от войната с Иран, по-добре от онези, които остават извън тази тенденция, се казва в анализ на „Уолстрийт джърнъл“.

Мащабът на бума и разпространението му в нарастващ брой икономики обаче пораждат все повече опасения за последиците в световен мащаб, ако манията по изкуствения интелект приключи.

МВФ се страхува, че изкуственият интелект може да е балон

При евентуален срив загубите вероятно няма да засегнат единствено инвеститорите на фондовите пазари, предупреди Международният валутен фонд (МВФ). Възможно е светът да се изправи пред рязко забавяне на икономическия растеж, което да засегне както богатите, така и бедните държави. Този риск е разгледан в един от сценариите, включени в есенните прогнози на фонда.

Този сценарий не представлява прогноза за бъдещето. МВФ е изчислил последиците и при други, по-малко песимистични развития, включително вариант, при който изкуственият интелект дава мощен тласък на световната икономика. Фондът не посочва кой от възможните изходи смята за най-вероятен.

Икономическите възможности и потенциалните опасности на новата технология бяха сред водещите теми в дискусиите на финансовите министри и централните банкери, събрали се в Банкок за годишните срещи на МВФ и Световната банка.

Срещата се проведе в седмица, белязана от нарастващо безпокойство сред инвеститорите заради поскъпването на заемното финансиране и съмненията относно рентабилността на лабораториите за изкуствен интелект. Тези опасения оказаха натиск върху акциите на производителите на полупроводници и облигациите на компании, изграждащи инфраструктура за изкуствен интелект, като „КорУийв“. Две австралийски компании за центрове за данни замразиха плановете си за публично предлагане на акции, позовавайки се на нестабилността на пазарите.

Дори ако сривът бъде избегнат или овладян, мощните кибератаки срещу банки и други финансови институции, подпомагани от изкуствен интелект, представляват нова заплаха за стабилността на световната финансова система, предупреди МВФ. По-рано този месец хакери използваха китайска програма с изкуствен интелект, за да атакуват най-големите банки в Южна Корея и да откраднат личните данни на 68 000 души.

Изкуственият интелект ще преобрази икономиката, но „преходът може да бъде съпроводен със сътресения“, заяви в сряда в Банкок управителят на Канадската централна банка Тиф Маклем.

Кристалина Георгиева: Три големи риска поставят световната икономика под натиск

Засиленият интерес към темата сред водещите представители на световната финансова политика показва колко тясно са преплетени изкуственият интелект и компаниите, които го разработват, с почти цялата световна икономика.

Технологията привлича капитал, работна сила, оборудване и суровини от целия свят, обвързвайки икономическите перспективи на големите държави с иновация, която все по-дълбоко навлиза на работното място и в ежедневието.

В САЩ разходите за центрове за данни и свързаната с тях инфраструктура се очаква да надхвърлят 10 трилиона долара през седемте години до 2032 г. Това би представлявало средно около 3,6% от годишния брутен вътрешен продукт (БВП), показват оценки на икономиста Стейн ван Нювьорбърг. Подобен инвестиционен бум би надминал по мащаб исторически проекти като изграждането на железопътната мрежа, електропреносната система или интернет инфраструктурата.

„Бих казал, че появата на тази нова технология вероятно е най-значимата промяна за икономиката на САЩ и световната икономика през живота ми досега“, заяви в петък председателят на Федералния резерв Кевин Уорш.

В краткосрочен план преходът може да бъде неравномерен, посочи Уорш. В по-дългосрочна перспектива обаче технологията би трябвало да предизвика положителен шок в предлагането, увеличавайки способността на икономиката да произвежда повече стоки и услуги, без непременно да ускорява инфлацията.

Азиатските икономики преживяват безпрецедентен износен бум, който прикрива слабостта на потреблението и на други двигатели на растежа. През септември износът на Южна Корея е нараснал с над 80% на годишна база, показват данни на доставчика на икономическа информация СЕИК (CEIC). При Тайван увеличението надхвърля 60%, а китайският износ е нараснал с повече от една трета. Японският износ се е увеличил с една пета.

Поддръжниците на технологията твърдят, че изкуственият интелект ще революционизира цели отрасли и ще постави началото на продължителен бум на производителността, който ще поддържа икономическия растеж години наред. Някои смятат, че опасенията за натрупването на дългове за финансиране на бума са преувеличени, тъй като големи компании като „Гугъл“ (Google) и „Майкрософт“ (Microsoft) разполагат със значителни парични резерви.

„Най-големите доставчици на облачни услуги и изчислителна инфраструктура навлязоха в този икономически цикъл със значителни парични средства“, заяви Аци Шет, главен директор по кредитните рейтинги в „Мудис Рейтингс“ (Moody’s Ratings).

В оптимистичния сценарий на МВФ повсеместното внедряване на изкуствения интелект води до повишаване на производителността и създава благоприятен период на стабилен икономически растеж при овладяна инфлация.

Друг сценарий предполага, че изкуственият интелект оправдава очакванията, но изграждането на необходимата инфраструктура се сблъсква с проблеми във веригите на доставки. Производителите на чипове и останалите доставчици не успяват да отговорят на стремително нарастващото търсене. Това повишава инфлацията и лихвените проценти в краткосрочен план и ограничава растежа, но в крайна сметка очакваното увеличение на производителността се реализира.

В най-песимистичния сценарий инвеститорите губят доверие в изкуствения интелект, след като технологията не оправдава високите очаквания или печалбите на компаниите в сектора се оказват значително по-ниски от прогнозираното. Инвестициите в САЩ се свиват, а азиатският износ пострада. Фондовите пазари се сриват, а доларът отслабва.

Според икономическите модели на МВФ подобен срив би могъл да намали глобалния растеж с до 1,3 процентни пункта през 2028 г. Фондът предупреждава и за възможен срив на доверието в технологията, ако усъвършенствани системи с изкуствен интелект излязат извън контрол или бъдат използвани за опустошителни кибератаки.

Управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева заяви в петък, че известни сътресения изглеждат неизбежни, дори ако в крайна сметка технологията донесе очакваните ползи. По думите ѝ хората са склонни да надценяват предимствата на новите технологии в краткосрочен план и да подценяват ефекта им в дългосрочна перспектива.

„Имаме много високи очаквания. Те няма да бъдат изпълнени, защото разпространението на технологията отнема време“, заяви тя, визирайки процеса, чрез който новите технологии навлизат в различните сектори на икономиката: „Рискът е следният: въодушевени сме, но производителността не се повишава веднага. Разочароваме се и се отказваме. И тогава това се превръща в наш проблем.“