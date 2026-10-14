Свят

Кристалина Георгиева с рецепта за световната икономика и предупреждение за високата инфлация

Управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева предупреди, че глобалните икономически дисбаланси растат, а фискалните и енергийните буфери се изчерпват, и призова САЩ, Китай и Европа към спешни фискални реформи

14 октомври 2026, 10:34
Кристалина Георгиева с рецепта за световната икономика и предупреждение за високата инфлация
Източник: БГНЕС

Е вропейските държави с недостатъчни инвестиции трябва да увеличат вложенията си и да подобрят конкурентоспособността си, Китай да стимулира вътрешното потребление, а САЩ да увеличат спестяванията и постепенно да намалят бюджетния дефицит и държавния дълг. Това заяви управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева на пресконференция по повод представянето на програмата за глобалната политика на фонда за годишните срещи на МВФ и Световната банка в Банкок.

„Китай трябва да харчи повече, САЩ трябва да спестяват повече, а Европа трябва да инвестира повече“, каза Георгиева.

По думите ѝ различията между държавите с големи излишъци и тези с дефицити в икономическите им отношения с останалия свят отново са се увеличили през 2025 г. Прекомерните глобални дисбаланси са достигнали размер, равен на 0,7 на сто от световния брутен вътрешен продукт (БВП). Най-голям принос за тях имат Китай и САЩ, както и някои европейски икономики.

Страните с излишъци трябва да стимулират вътрешното търсене, а тези с дефицити да увеличават спестяванията и постепенно да ограничават бюджетния дефицит и дълга. Георгиева уточни, че приспособяването не трябва да бъде незабавно, но е необходимо дългът да бъде поставен на низходяща траектория.

По-високите лихви оказват натиск върху Европа

В отговор на въпрос за Франция и Великобритания тя посочи, че доходността по държавните облигации се повишава в цялата еврозона, включително в страни, в които традиционно е била стабилна. Държавите с по-висок дълг усещат по-силно натиска от променените финансови условия. Пазарите продължават да ги финансират, но при нарастващи разходи.

Франция се стреми да приеме бюджет, който да постави дефицита и дълга на низходяща траектория, но възстановяването на пълното доверие на инвеститорите ще отнеме време, отбеляза Георгиева.

За Великобритания тя заяви, че страната е предприела решителни действия за намаляване на дълга и дефицита и има малко по-добри перспективи за растеж. Правителството трябва да продължи по избрания курс и да затвърди доверието в икономическата си политика.

Според ръководителя на МВФ по-високата доходност по облигациите отразява трайни промени, свързани с инфлацията, търсенето на инвестиции в изкуствен интелект, очакванията за растеж и състоянието на публичните финанси. Тази среда вероятно ще се запази за по-дълго.

Георгиева посочи, че американските власти признават прекомерното нарастване на бюджетния дефицит и държавния дълг. Администрацията разчита до голяма степен на силен икономически растеж за подобряване на публичните финанси, но той не може достатъчно бързо да осигури необходимото приспособяване и ще бъдат нужни допълнителни мерки.

САЩ трябва да предприемат допълнителни мерки

По въпроса за американските публични финанси Георгиева заяви, че властите в САЩ признават, че бюджетният дефицит и държавният дълг са нараснали прекомерно. Американската администрация разчита до голяма степен на силния икономически растеж, за да подобри бюджетния баланс и да намали дълга.

Растежът помага, но не може достатъчно бързо да осигури необходимото приспособяване, затова ще са нужни и допълнителни мерки, посочи Георгиева.

Енергийните сътресения ограничават растежа

Според юлската актуализация на прогнозата на МВФ световната икономика се очаква да нарасне с 3 на сто през 2026 г. и с 3,4 на сто през 2027 г.

Георгиева предупреди, че устойчивостта на световната икономика има граници. Енергийните и фискалните буфери се изчерпват, а инфлацията остава висока в много страни. Войната в Близкия изток ограничава предлагането на енергия и оказва натиск върху икономическата активност, докато нарастващите инвестиции в изкуствен интелект подкрепят търсенето.

С настъпването на зимата в Северното полукълбо потреблението на енергия ще се увеличи, което ще окаже натиск върху цените. Георгиева предупреди държавите да не приемат за даденост способността на икономиката да преодолява сътресенията по-добре от очакваното и ги призова да се подготвят за по-трудни условия.

Тя изрази съчувствие към Саудитска Арабия за загубата на човешки животи и предупреди, че събитията в страната могат да имат отрицателни последици за целия свят. Георгиева оцени положително структурните реформи, икономическата диверсификация и укрепването на публичните финанси в държавите от Персийския залив преди началото на войната.

МВФ призовава за укрепване на публичните финанси

МВФ препоръчва правителствата спешно да укрепят публичните финанси чрез увеличаване на приходите, рационализиране на разходите и по-добро управление на публичните средства. При поскъпване на енергията и храните помощта трябва да бъде временна и насочена към най-уязвимите хора, вместо да се използва за изкуствено задържане на цените.

Централните банки трябва да останат съсредоточени върху ценовата стабилност. Според Георгиева има основания за по-строга парична политика там, където инфлацията остава над целевите равнища, а икономическата активност е висока.

По-високата базова доходност увеличава разходите по заемите и за развиващите се икономики, дори когато рисковите премии по облигациите им остават сравнително стабилни. Георгиева препоръча на Тайланд да стимулира растежа и да поддържа стабилни макроикономически основи.

Тя призова държавите от Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) да задълбочат регионалната интеграция. Търговията между тях представлява 22 на сто от общата търговия на региона спрямо 60 на сто при Европейския съюз, посочи Георгиева.

Подкрепа за уязвимите държави и реформи в МВФ

Страните с ниски доходи и държавите, засегнати от конфликти, са сред най-уязвимите към енергийните сътресения и поскъпването на финансирането. Разходите им за обслужване на дълга са нараснали от 6 на сто от приходите преди десетилетие до 14 на сто днес.

МВФ реформира Тръста за намаляване на бедността и растеж, така че при необходимост да може да утрои кредитирането за държавите с ниски доходи. Георгиева призова и за попълване на средствата в Тръста за ограничаване и облекчаване на последиците от катастрофи.

Като пример за усилията за ускоряване на преструктурирането на дълга тя посочи Сенегал, с който фондът е постигнал споразумение на експертно равнище за програма на стойност около 2,2 млрд. долара. МВФ не участва пряко в преговорите между длъжници и кредитори, но предоставя анализи на дълга и съдейства за изграждането на доверие и ускоряването на решенията.

За малките островни държави в Карибския регион Георгиева заяви, че достъпът до преференциално финансиране трябва да отчита не само дохода на човек от населението, но и размера на икономиката и уязвимостта ѝ към климатични и икономически сътресения.

Изкуственият интелект носи възможности и рискове

Изкуственият интелект може да повиши производителността и растежа, но разочарование от очакваните резултати в краткосрочен план може да предизвика рязка пазарна корекция, предупреди тя. Кибератаките с използване на изкуствен интелект вече са реалност и могат да застрашат финансовите системи.

Георгиева призова правителствата да подобряват бизнес средата, да засилват конкуренцията и да инвестират в цифрова и енергийна инфраструктура и в политики за пазара на труда. МВФ актуализира инструментите си за наблюдение на икономиките, оценка на рисковете и анализ на устойчивостта на дълга, за да предоставя по-конкретни препоръки на държавите членки.

Програмата за глобалната политика на фонда поставя акцент върху възстановяването на фискалните буфери, ценовата и финансовата стабилност, коригирането на външните дисбаланси и подкрепата за държавите с ниски доходи. Сред приоритетите са международното сътрудничество, запазването на отворената търговия и реформите, които насърчават частния сектор и устойчивия растеж. 

Източник: БТА/Спас Стамболски     
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