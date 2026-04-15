Кристалина Георгиева предупреди за „тежки времена"

Тя подчерта, че инфлационният натиск може да се пренесе и върху храните.

У правляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева предупреди, че световната икономика е изправена пред труден период, ако войната в Близкия изток не бъде овладяна и цените на петрола останат високи, като подчерта, че инфлационният натиск може да се пренесе и върху храните.

„Трябва да се подготвим за тежки времена“, ако конфликтът продължи, каза Георгиева пред журналисти по време на пролетните срещи на МВФ и Световната банка във Вашингтон.

Тазседмичната среща събира в американската столица правителствени представители и финансови лидери, които търсят начини да ограничат икономическите последици от войната.

Ударите на САЩ и Израел срещу Иран, започнали на 28 февруари, предизвикаха ответна реакция от страна на Техеран, която на практика доведе до почти затваряне на Ормузкия проток, ключов маршрут за превоз на петрол и торове.

Оттогава цените на енергията рязко се повишиха, поставяйки под натиск редица държави, особено уязвимите икономики и страните, зависими от износа на петрол от региона.

„Притесняват ни рисковете инфлацията да се прехвърли и върху цените на храните, ако доставките на торове на разумни цени не бъдат възстановени скоро“, каза Георгиева.

Тя призова централните банки, доколкото имат такава възможност, да проявят търпение и да изчакат, преди да променят лихвената политика, докато държавите се опитват да ограничат ценовия натиск върху населението.

По думите ѝ това важи с особена сила там, където обществото има стабилни очаквания, че инфлацията ще остане под контрол.

„Ако по-бързо излезем от войната, може и да не се наложи да се предприемат действия“, заяви тя.

Георгиева обаче призна, че страните, чиито централни банки не се ползват със същото доверие, може да се наложи да подадат по-силен сигнал.

Засега според нея „все още сме в момент, в който е възможно по-бързо прекратяване на бойните действия“.

Тя призова страните членки на МВФ да се обръщат към институцията, ако имат нужда от финансова помощ по време на конфликта.

„В момента имаме 39 програми и очакваме ново търсене на програми от поне дузина държави, част от тях в Субсахарска Африка“, каза тя по повод финансовата подкрепа на фонда.

„Ако имате нужда от финансова помощ, не се колебайте. Действайте бързо, защото колкото по-рано реагираме, толкова по-добре ще защитим икономиката и хората“, заяви Георгиева.

Тя подчерта и необходимостта от запазване на бюджетната устойчивост, докато правителствата се опитват да помогнат на населението, и предупреди, че „нецеленасочените мерки, ограниченията върху износа или широките данъчни облекчения“ могат само да „удължат болката от високите цени“.

