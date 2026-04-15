Кристалина Георгиева предупреди за „тежки времена“

У правляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева предупреди, че световната икономика е изправена пред труден период, ако войната в Близкия изток не бъде овладяна и цените на петрола останат високи, като подчерта, че инфлационният натиск може да се пренесе и върху храните.

„Трябва да се подготвим за тежки времена“, ако конфликтът продължи, каза Георгиева пред журналисти по време на пролетните срещи на МВФ и Световната банка във Вашингтон.

Кристалина Георгиева: Пазарите се движат като влакче на ужасите

Тазседмичната среща събира в американската столица правителствени представители и финансови лидери, които търсят начини да ограничат икономическите последици от войната.

Ударите на САЩ и Израел срещу Иран, започнали на 28 февруари, предизвикаха ответна реакция от страна на Техеран, която на практика доведе до почти затваряне на Ормузкия проток, ключов маршрут за превоз на петрол и торове.

Оттогава цените на енергията рязко се повишиха, поставяйки под натиск редица държави, особено уязвимите икономики и страните, зависими от износа на петрол от региона.

„Притесняват ни рисковете инфлацията да се прехвърли и върху цените на храните, ако доставките на торове на разумни цени не бъдат възстановени скоро“, каза Георгиева.

Тя призова централните банки, доколкото имат такава възможност, да проявят търпение и да изчакат, преди да променят лихвената политика, докато държавите се опитват да ограничат ценовия натиск върху населението.

По думите ѝ това важи с особена сила там, където обществото има стабилни очаквания, че инфлацията ще остане под контрол.

„Ако по-бързо излезем от войната, може и да не се наложи да се предприемат действия“, заяви тя.

Георгиева обаче призна, че страните, чиито централни банки не се ползват със същото доверие, може да се наложи да подадат по-силен сигнал.

Засега според нея „все още сме в момент, в който е възможно по-бързо прекратяване на бойните действия“.

Кристалина Георгиева: Войната в Близкия изток ще доведе до забавяне на растежа и по-висока инфлация

Тя призова страните членки на МВФ да се обръщат към институцията, ако имат нужда от финансова помощ по време на конфликта.

„В момента имаме 39 програми и очакваме ново търсене на програми от поне дузина държави, част от тях в Субсахарска Африка“, каза тя по повод финансовата подкрепа на фонда.

„Ако имате нужда от финансова помощ, не се колебайте. Действайте бързо, защото колкото по-рано реагираме, толкова по-добре ще защитим икономиката и хората“, заяви Георгиева.

Тя подчерта и необходимостта от запазване на бюджетната устойчивост, докато правителствата се опитват да помогнат на населението, и предупреди, че „нецеленасочените мерки, ограниченията върху износа или широките данъчни облекчения“ могат само да „удължат болката от високите цени“.