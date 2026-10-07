Кристалина Георгиева: Три големи риска поставят световната икономика под натиск

Г лобалната икономика е теглена в две противоположни посоки - от негативния шок в предлагането на енергия и от положителния шок в търсенето, предизвикан от изкуствения интелект. Това заяви управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева в Сингапур.

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Тя направи изказването си в реч, предшестваща годишните срещи на МВФ и Световната банка, които ще се проведат в Банкок през следващата седмица.

По думите на Георгиева способността на световната икономика да подобри слабите темпове на растеж през настоящото десетилетие ще зависи до голяма степен от справянето с три основни фактора - бързото навлизане на изкуствения интелект, трайно високите цени на енергията и рекордните равнища на държавния дълг.

ИИ променя световната икономика

Следващата седмица финансовите министри и управителите на централните банки от 191-те държави членки на МВФ ще обсъдят посоката на световната икономика в условията на висока несигурност и бързи промени.

Тогава Фондът ще представи и новата си прогноза. Според предварителните оценки устойчивият темп на глобалния растеж се е запазил от пролетта насам, но зад общите показатели се крият значителни различия между отделните икономики.

Най-силно са засегнати икономиките, в които има войни, както и уязвимите държави, зависими от внос на енергия и разполагащи с ограничени възможности да смекчат последствията от икономически сътресения.

Същевременно изкуственият интелект бързо се превръща в определящ фактор за представянето на отделните икономики.

По думите на Георгиева инвестициите в ИИ като дял от световния брутен вътрешен продукт вероятно ще достигнат и надхвърлят средствата, вложени навремето в изграждането на железопътните линии, електропреносните мрежи и телекомуникационната инфраструктура.

По оценки на МВФ хардуерът за ИИ и свързаните с него технологични продукти вече формират над една десета от световната търговия със стоки.

Ползите от този подем обаче са концентрирани в сравнително малък брой икономики. Това създава риск от задълбочаване на неравенствата между държавите.

Развитието на ИИ увеличава и потреблението на енергия в момент, когато поскъпването на горивата повишава разходите за торове, храни и ключови промишлени суровини.

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Енергията остава сериозен риск

Енергийният шок досега е значителен, но остава овладян благодарение на по-високата енергийна ефективност, разнообразяването на източниците, освобождаването на резерви и адаптирането на търсенето и предлагането, заяви Георгиева.

Тя предупреди обаче, че ценовият натиск може отново да се засили с наближаването на зимата и необходимостта от попълване на запасите.

Дори войната в Залива да приключи скоро, енергийните цени вероятно ще останат високи още известно време, каза управляващият директор на МВФ.

По-високите цени на енергията подхранват инфлацията, водят до повишаване на основните лихви и тласкат нагоре доходността по държавните облигации.

Доходността по 10-годишните държавни облигации на САЩ, Германия и Япония вече е на най-високите си равнища съответно от 2007, 2008 и 1996 г., отбеляза Георгиева.

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Световният дълг се доближава до рекорд

Третият основен риск е свързан с прекомерните бюджетни дефицити, рекордния държавен дълг и нарастващите разходи за неговото обслужване.

Световният държавен дълг е близо до най-високото си равнище след Втората световна война и скоро се очаква да надхвърли 100% от глобалния БВП, предупреди Георгиева.

Тя определи като уместно повишаването на лихвите и твърдата позиция на Федералния резерв на САЩ, Европейската централна банка и Японската централна банка.

„Инфлацията е закотвена само докато престане да бъде закотвена“, каза Георгиева. Тя добави, че е научила този урок по трудния начин от хиперинфлацията в България.

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Икономиката на кръстопът

Събитието в Сингапур беше открито от декана на Училището за публична политика „Ли Куан Ю“ към Националния университет на Сингапур проф. Джоузеф Лиоу.

Той заяви, че световната икономика се намира в критичен момент, белязан от дълбоки структурни промени, икономическа фрагментация и необходимост от устойчив и приобщаващ растеж.

Лиоу посочи, че речта на Георгиева дава предварителен поглед към икономическите перспективи и приоритетите, които ще определят разговорите в Банкок.