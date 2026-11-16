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Кристалина Георгиева предупреди за опасност от срив на пазара на изкуствен интелект

Кристалина Георгиева посочи, че кръговото финансиране в сектора надхвърля 1 трилион долара, а внезапно оттегляне на инвеститорите може да застраши финансовата стабилност

16 ноември 2026, 14:07
Кристалина Георгиева предупреди за опасност от срив на пазара на изкуствен интелект
Кристалина Георгиева   
Източник: БГНЕС
  • Кристалина Георгиева предупреди, че внезапно оттегляне на инвеститорите от сектора на изкуствения интелект може да забави световния икономически растеж и да застраши финансовата стабилност.
  • Според оценки на МВФ кръговото финансиране в сектора надхвърля 1 трилион долара, като около две трети са осигурени чрез дълг, а сред основните участници е производителят на чипове Nvidia.
  • При неблагоприятен сценарий разочарование от развитието на ИИ може да предизвика спад от 20% на американските акции през 2026 г. и да остави световния БВП с 1,1% под прогнозата до 2028 г.

Кристалина Георгиева с прогноза за изкуствения интелект

Световната икономика разчита все повече на инвестициите в изкуствен интелект (ИИ), а внезапно оттегляне на инвеститорите от сектора може да забави растежа и да застраши финансовата стабилност. За това предупреди управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева в интервю за Си Ен Би Си в кулоарите на срещата на върха на Асоциацията на държавите от Югоизточна Азия (АСЕАН) във Филипините.

„Световната икономика стои на един крак: крака на изкуствения интелект. Ако този крак се разклати, това може да доведе до проблеми с финансовата стабилност“, каза Георгиева.

Кръговото финансиране в сектора надхвърли 1 трилион долара, като около две трети от сумата са финансирани чрез дълг, посочи Георгиева, позовавайки се на оценки на МВФ. При такива сделки компания инвестира в разработчик на ИИ, който впоследствие използва част от средствата, за да купи оборудване или услуги от самия инвеститор. Георгиева заяви, че размерът на това финансиране все още не е огромен, но то нараства бързо.

МВФ се страхува, че изкуственият интелект може да е балон

Сред основните участници в тези сделки е производителят на чипове „Енвидиа“ (Nvidia), чиято пазарна капитализация намаля с над 1 трилион долара през последния месец, отбеляза Си Ен Би Си. Според анализатора Тим Аркури от Ю Би Ес (UBS) евентуално оттегляне на компанията от подобни сделки може да лиши сектора от 50 млрд. долара или повече в момент, когато по-високите лихви вече оскъпиха корпоративното кредитиране.

През октомври МВФ повиши прогнозата си за световния икономически растеж през 2026 г. до 3,1 на сто. Инвестициите в ИИ подкрепиха активността в големите икономики на фона на скока на енергийните цени, предизвикан от войната в Иран. Според оценки на консултантската компания „Кепитъл икономикс“ (Capital Economics) на стоки, свързани с ИИ, се падат до 80 на сто от неотдавнашния ръст на световния износ.

Очакванията на инвеститорите изпревариха доказаните резултати от технологията, каза Георгиева. Според неблагоприятния сценарий, разгледан от МВФ през октомври, разочарование от развитието на ИИ би могло да доведе до спад от 20 на сто на американските акции през 2026 г., а световният брутен вътрешен продукт да се окаже с 1,1 на сто под базовата прогноза до 2028 г.

Георгиева определи последните пазарни колебания като контролирани и заяви, че е малко вероятно те да прераснат в сътресение, което да подкопае световната икономика. „Трябва да бъдем бдителни“, добави тя. 

Източник: БТА, Бойчо Попов    
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