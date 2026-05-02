Фабрика за чорапи "Владимир Путин"

Н а форум, наречен "Малката родина - силата на Русия" Владимир Путин призова руснаците да работят в тила за фронта, както по време на Втората световна война. Според руския диктатор тогава победата е била постигната и благодарение на бабите и децата, които плетели чорапи за фронта, пише в свой коментар Deutsche Welle .

Подобно сравнение обаче ще напомни на много руснаци по-скоро това, че настоящата война продължава вече по-дълго от т.нар. Велика отечествена и че ако нещо ги сближава, това е голямата умора в обществото.

Топли чорапи за победата

Владимир Путин не за първи път се изказва в духа на детската пропаганда - историята му за топлите чорапи за фронта, която уж отличавала Съветския съюз от нацистка Германия, прилича на приказките за деца от съветско време и е точно толкова далеч от сложната военна действителност. Чорапи са били плетени съвсем не само от съветските граждани - в нацистка Германия също е имало програма за доброволческа помощ за фронта, но на Хитлер тези "топли чорапи" за щастие не са му помогнали да победи.

На Путин обаче явно не му е достатъчна съществуващата доброволческа помощ от онази част на руското общество, която подкрепя войната или т.нар. "наши момчета" - през последните седмици той активно изисква от всички да вземат по-дейно участие в агресията срещу Украйна. Путин поиска "доброволно" да се съберат средства за войната от големия бизнес, подкрепи увеличаването на данъците за малкия и средния бизнес, а учениците в цяла Русия все по-често започват да се учат да сглобяват дронове в "свободното си време" или за сметка на учебните часове. Докато се стигна сега до този всеобщ призив в стил: "Всичко за фронта, всичко за победата".

При това Путин сякаш пренебрегва факта, че призивът му идва в момент, в който социологическите проучвания отчитат значителен спад на рейтинга му - даже проведените от кремълски служби като ВЦИОМ, а едновременно с това делът на желаещите войната да приключи е достигнал рекордно високи нива. И не на последно място: в социалните мрежи изобилстват призивите "да се каже на президента" колко уморен и недоволен е народът.

Президентът не иска да слуша

Речта за чорапите е само отражение на настроението на Владимир Путин, решил да игнорира действителността, която не отговаря на неговите представи. Той призова да се впрегнат всички сили за фронта буквално дни след като даде ясни указания на технократите в правителството: да не го занимават с оплаквания за срив на икономиката, а да дадат предложения как да се възстанови растежът ѝ. Всички са наясно, че Путин няма да обърне внимание на исканията за прекратяване на войната. Както и че всеки, който казва това гласно, в най-добрия случай ще бъде уволнен.

Вътрешното убеждение на Путин, че може да победи Украйна, а руската икономика да възвърне предишната си стабилност, получи обаче тези седмици подкрепа благодарение на резкия ръст на цените на горивата - в резултат от войната на САЩ и Израел срещу Иран. Санкциите срещу руската нефтена промишленост бяха частично преустановени, а американците твърдят, че това е донесло на руския бюджет допълнително вече над 14 милиарда долара. Дори реалната сума да се окаже по-скромна, във всеки случай вселената сякаш шепне на Путин: не спирай, имаш мисия.

Сблъсъкът с реалността

При това трябва да е ясно, че по-голямата част от парите, "паднали от небето", в тази ситуация няма да отидат за подкрепа на руската икономика или за стимулиране на растежа - те ще бъдат похарчени за войната срещу Украйна. А това означава неизбежен скорошен сблъсък на виртуалния свят на Путин, в който руските баби дружно плетат чорапи за фронта, а децата от детските градини и учениците сглобяват дронове, с реалността, в която фермерите избиват добитъка, кафенета и магазини затварят заради непосилни данъци, а големият бизнес отново се опитва да прехвърли колкото може повече пари в офшорки. Просто войната на САЩ с Иран малко отложи този момент.

Вече няма как всички проблеми да се решат с пари, както се правеше след 2022 година. И дори лидерът на псевдоопозиционната комунистическа партия КПРФ, който е изключително лоялен към Кремъл, плаши от трибуната на Държавната дума с "революция" в страната още тази есен.

На оптимистите им се иска да се надяват, че властта ще бъде принудена да отстъпи и да започне реални преговори с Украйна за мир. Но песимистите виждат друго - как се засилват репресиите. Такъв знак е например прехвърлянето на следствените арести към ФСБ, за да стане по-лесно да се изтръгват самопризнания от "политически неблагонадеждните".

Споделям позицията на песимистите, които очакват, че властите ще отговорят на недоволството не с мир, а с война - но вече срещу вътрешни врагове, и то не толкова условните "чуждестранни агенти", колкото обикновените руснаци, които не са готови да плетат чорапи на празен стомах.