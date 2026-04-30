EK с позиция за разговора между Путин и Тръмп

Калас: Естествено ние разбираме за тези телефонни разговори

30 април 2026, 16:30
Източник: AP/БТА

Т елефонните разговори между американския президент Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин оставят много въпроси без отговор, заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас, цитирана от "Ройтерс".

"Естествено ние разбираме за тези телефонни разговори и след това, както знаете, винаги възникват много въпроси без отговор, като се има предвид, че Русия открито възхвалява героичната борба, която Иран води срещу Америка", каза Калас пред журналисти в Естония.  

Съветникът на Кремъл по външнополитическите въпроси Юрий Ушаков вчера съобщи, че Путин и Тръмп са провели телефонен разговор, в който руският лидер е представил идеи за решаването на спора около иранската ядрена програма.

Освен това Путин е предложил временно спиране на огъня в Украйна за отбелязване на годишнината от края на Втората световна война. Предишният телефонен разговор между Тръмп и Путин се състоя на 9 март - девет дни след началото на американско-израелските удари срещу Иран. 

Източник: БТА, Николай Велев    
Доналд Тръмп Владимир Путин Кая Калас
Четири месеца по-късно - какво мислят българите за еврото

Петролът отново тръгна нагоре

