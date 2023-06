Путин живее в страх за живота си: Какво ужасява руския лидер

Р уският президент Владимир Путин отдавна се стреми да създаде образ на непобедим - от прословутите пиар трикове на мачо до агресивното утвърждаване на ролята на Русия на световната сцена.

Но според доклад на The Daily Beast, цитиращ руския независим издател Verstka, руският лидер все повече живее в страх за живота си. В доклада се твърди, че той е толкова притеснен от убийство на фона на последиците от нахлуването в Украйна, че отказва да пътува от страната. Източникът, когото Verstka описва като високопоставен руски служител, казва, че усещането "зад кулисите на Кремъл" е, че Путин е предпазлив да пътува където и да е и че "той не се чувства сигурен".

Според доклада поредица от скорошни събития са засилили параноята на руския президент. Те включват заповед за арест през март, издадена от Международния наказателен съд в Хага, по обвинения във военни престъпления и серия от мистериозни атаки с дронове край Москва. Има и твърдения за преврат срещу него от частната армия "Вагнер" и техния началник Евгений Пригожин.

Атаките с дрон във вторник удариха богато предградие на руската столица, което според Кремъл е било прихванато от системи за противовъздушна отбрана.

Russian media says Ukraine used at least 32 drones in a strike on Moscow this morning in possible payback for heavy drone and missile strikes on Kyiv.



All but 3 of them were shot down, per cop-aligned Telegram channel Shot – this one over Rublyovka, the home of Russia's elite pic.twitter.com/MOO4Y6Owu2