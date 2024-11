Ден след решението на Байдън за Украйна: Кремъл заговори за ядрената си доктрина

П ромените в ядрената доктрина на Русия са изготвени и ще бъдат одобрени, ако е необходимо, заяви днес Кремъл, сигнализирайки отново за загрижеността на Москва от последното решение на САЩ за Украйна, предаде Ройтерс.

"Промените вече са практически формулирани. Те ще бъдат формализирани при необходимост", каза прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков пред държавната информационна агенция ТАСС.

Вчера Кремъл нарече "безразсъдно" решението на администрацията на президента Джо Байдън да позволи на Украйна да изстрелва американски ракети дълбоко на руска територия и предупреди, че Москва ще отговори.

