Кремъл не коментира продажбата на изтребители Су-35 на Иран

К ремъл днес отказа да коментира изявлението на високопоставен командир на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция, че Техеран е закупил изтребители Су-35 от Русия, предаде Ройтерс.

Командирът – Али Шадмани - потвърди вчера за първи път покупката, но не уточни колко точно изтребителя са били закупени и дали не са вече доставени.

General of the Iran's IRGC Ali Shamdani: Iran has purchased Su-35 aircraft from Russia. pic.twitter.com/Png7LS1fBE