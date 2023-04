Слънчева буря предизвика ослепителни северни сияния

И нтензивна слънчева буря стана причина северни сияния да украсят небето по-далече на юг от обикновено, предаде Асошиейтед прес.

Изригване на свръхгореща материя от Слънцето в края на миналата седмица изхвърли към Земята парещи газове, известни като плазма, със скорост от близо 3 милиона километра в час, съобщи Национално управление по изследване на океаните и атмосферата (NOAA).

Земята усети тежестта на бурята в неделя, като синоптиците предупредиха операторите на електроцентрали и космически апарати за потенциални смущения.

За полярни сияния е съобщено в части на Европа и Азия. В САЩ наблюдателите на небето се насладиха на гледки от Уисконсин, Колорадо, Калифорния, Ню Мексико и дори Аризона - предимно червеникаво сияние вместо типичния зелен блясък.

