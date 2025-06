Красавица е обезглавена и запалена - тялото ѝ е открито в куфар

Т ялото на изчезнала жена беше открито обезглавено и напъхано в куфар в известен туристически регион, три седмици след изчезването ѝ, съобщиха властите, цитирани от New York Post .

Мария Дениса Паун, на 30 години, румънска гражданка, изчезна от дома си в град Прато, област Тоскана, на 15 май.

Останките ѝ бяха открити в сряда близо до изоставена ферма в Монтекатини Терме, на около 40 километра западно от Флоренция, съобщават италиански медии.

Местен охранител е признал, че е убил Дениса, обезглавил я е с нож и след това е запалил главата ѝ с бензин, пише Corriere Fiorentino.

Дениса, която работела като ескорт, според съобщенията заплашила мъжа, че ще разкрие връзката им на съпругата му, ако не ѝ плати.

Василе Фрумусаке, на 32 години, също румънски гражданин, е обвинен в убийство и укриване на труп, съобщават прокурорите.

Жененият баща на две деца казал на полицията, че се е запознал с Дениса чрез приложение за запознанства и същата вечер я посетил в хотел, където била убита.

Двамата правили секс, но тя го заплашила, че ще се свърже със съпругата му, ако не ѝ плати еквивалента на около 11 450 долара, казал той пред полицията, според италианските медии.

"Тя ме изнудваше, затова я убих", е цитиран да казва Фрумусаке. "Когато ѝ казах, че съм охранител и че съм женен, тя ми отговори, че може да стигне до жена ми."

След това Фрумусаке удушил Дениса, разчленил тялото ѝ и го напъхал в чувал за боклук, който поставил в куфар. След това откарал останките от хотела до изолираната ферма, съобщава Corriere Fiorentino.

Horror: The body of a missing woman was found beheaded and stuffed in a suitcase in a famous tourist region — three weeks after she disappeared, authorities said,



Maria Denisa Paun, 30, a Romanian national, disappeared from her home in the town of Prato, in Tuscany, on May 15.… pic.twitter.com/XjM3sAvDQk