Издирват бездомен мъж в САЩ, обвинен в жестокото убийство на трите си дъщери

Т елата на три млади сестри бяха открити с найлонови пликове на главите и китки, завързани със свински опашки, в щата Вашингтон, съобщиха разследващите. Според властите, децата са убити от бездомния им баща, предаде SkyNews.

Ужасяващите нови подробности бяха разкрити в съдебни документи, докато полицията продължава издирването на бездомния им баща, 32-годишния Травис Декър, в сряда, съобщи KOMO.

Полицията каза, че срещу Декър са повдигнати три обвинения за убийство от първа степен и едно обвинение за отвличане.

"Не е известно дали Декър в момента е въоръжен, но може да бъде опасен, ако някой се опита да го доближи", каза полицията, добавяйки, че бащата има предишен военен опит.

Телата на сестрите Декър — Пейтън, на 9 години, Евелин, на 8, и Оливия, на 5, бяха открити в насип недалеч от къмпинга Rock Island край Уеначи, приблизително на три часа източно от Сиатъл, в понеделник вечерта. Tрите сестри бяха видени за последно в петък, 30 май, след като напуснаха дома си в щата Вашингтон за “планирано посещение” с баща си. Властите съобщиха, че Декър е “бездомен и живее в автомобила си или в различни хотели/мотели или в къмпинги в района.”

Three sisters who vanished while visiting homeless dad were found with bags over their heads, wrists zip-tied https://t.co/gTOITWWcg7 pic.twitter.com/q5x8AJQval

“Посещението е било част от план за споделено попечителство, но оттогава той е излязъл извън параметрите му", каза още полицейското управление преди да бъдат открити телата.

Предварителният доклад сочи, че момичетата най-вероятно са били удушени и са били в същите дрехи, с които са били облечени, когато изчезнали на 30 май.

Те са намерени близо до автомобила на баща им, по който — според документите — са открити два кървави отпечатъка от ръце на задната част.

Това се случи, след като майката на момичетата, Уитни Декър, отправи сърцераздирателен призив за тяхното безопасно завръщане в понеделник, 2 юни, само часове преди да бъдат открити телата им.

The bodies of three young sisters killed, allegedly by their dad, in Washington state were found with plastic bags over their heads and their wrists zip-tied, investigators said. https://t.co/3LCxGqfUIw