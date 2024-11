Б ританската кралица Камила се завърна към публичните си ангажименти, след като миналата седмица боледува от белодробна инфекция, предаде Асошиейтед прес. Тя пропусна няколко събития през изминалия уикенд.

Кралица Камила отменя ангажиментите си

Камила, която е на 77 години, планира да присъства днес на церемонията за обявяване на носителя на престижната литературна награда „Букър“. На събитието тя ще прекара по-малко време от планираното.

Кралицата отмени посещение на лондонската премиера на филма „Гладиатор 2“ в сряда вечерта, 13 ноември, тъй като лекарите са я посъветвали да се съсредоточи върху здравето си.

Queen Camilla, 77, to return to royal duties after chest infection https://t.co/hso4ocKnmE pic.twitter.com/z11MubYMti