Свят

Крал Чарлз отнема титлите и привилегиите на принц Андрю

Принц Андрю вече ще бъде известен като Андрю Маунтбатън Уиндзор

30 октомври 2025, 21:41
Проучване: Повечето американци са против балната зала на Тръмп в Белия дом

Проучване: Повечето американци са против балната зала на Тръмп в Белия дом
Масирана нощна атака в Запорожие, 13 пострадали, сред които и деца

Масирана нощна атака в Запорожие, 13 пострадали, сред които и деца
D66 триумфира в Нидерландия, Вилдерс губи власт след рязък спад

D66 триумфира в Нидерландия, Вилдерс губи власт след рязък спад
Доналд Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея, какво обсъдиха

Доналд Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея, какво обсъдиха
Украински военен: Ситуацията в Покровск е истински ад

Украински военен: Ситуацията в Покровск е истински ад
Мелиса уби десетки, включително деца в Хаити

Мелиса уби десетки, включително деца в Хаити
Двама от задържаните крадци от Лувъра частично признаха вината си

Двама от задържаните крадци от Лувъра частично признаха вината си
САЩ премахнаха санкциите срещу Милорад Додик

САЩ премахнаха санкциите срещу Милорад Додик

К ралят на Обединеното кралство Чарлз III е започнал процес за отнемане на титлите на принц Андрю и му е дал предизвестие да се изнесе от имението си, съобщи Бъкингамският дворец в четвъртък, предава Си Ен Ен.

Това се случва, след като принц Андрю не успява да потуши скандала около връзката си с опозорения финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн.

Сбогом, Кралско височество! Принц Андрю губи титли и позиции

„Негово Величество днес започна официален процес за отнемане на привилегиите, титлите и отличията на принц Андрю“, се казва в изявление на Бъкингамския дворец.

„Принц Андрю вече ще бъде известен като Андрю Маунтбатън Уиндзор. Досега договорът му за наем на „Роял Лодж“ му е осигурявал правна защита да продължи да пребивава там. Вече е връчено официално предизвестие за отказ от договора за наем и той ще се премести в алтернативно частно жилище“, продължава изявлението.

„Тези порицания се считат за необходими, независимо от факта, че той продължава да отрича обвиненията срещу него. Техни Величества искат да заявят ясно, че мислите и най-дълбоките им съчувствия са били и ще останат с жертвите и оцелелите от всякакви форми на малтретиране“, добавят от Бъкингамският дворец.

Принц Андрю остава без звания и титли

Андрю се опита да сложи край на подновеното разследване срещу него, като се отказа от използването на титлите си по-рано този месец. Но това не му помогна. Засилиха се и питанията как е успял да плати на жертвата на Епстийн Вирджиния Джуфре, която се самоуби през април тази година,  за споразумение за милиони долари по гражданско дело през 2022 г. и да финансира начина си на живот, въпреки че не е работещ член на кралското семейство от 2019 г.

Общественият гняв също нарасна, след като миналата седмица стана ясно, че той е платил милион долара за „Роял Лодж“, близо до замъка Уиндзор, през 2003 г. и по един паунд, „ако бъде поискан“ всяка година оттогава, според договора му за наем.

Източник: CNN    
Принц Андрю Крал Чарлз III Джефри Епстийн
Последвайте ни
Управляващите решиха: 620 евро минимална заплата

Управляващите решиха: 620 евро минимална заплата

Украйна отговори на предложението на Путин за примирие в Покровск

Украйна отговори на предложението на Путин за примирие в Покровск

Крал Чарлз отнема титлите и привилегиите на принц Андрю

Крал Чарлз отнема титлите и привилегиите на принц Андрю

99 хиляди мъже избягаха от Украйна

99 хиляди мъже избягаха от Украйна

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

biss.bg
Край на безплатното паркиране на EV в Синя и Зелена зони в София

Край на безплатното паркиране на EV в Синя и Зелена зони в София

carmarket.bg
30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка
Ексклузивно

30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка

Преди 16 часа
Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса
Ексклузивно

Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса

Преди 16 часа
<p>Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея</p>
Ексклузивно

Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея

Преди 15 часа
Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче
Ексклузивно

Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче

Преди 14 часа

Виц на деня

- Случва ли се понякога да сте на различни мнения с жена ти? - Да и то много често! - И тя как реагира? -…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ЕС се отказва от "чат контрола"

ЕС се отказва от "чат контрола"

Свят Преди 1 час

Мярката беше остро критикувана от евродепутати и някои държави членки, включително Германия

Франция иска 2-4 години затвор за българите, поругали мемориал в Париж

Франция иска 2-4 години затвор за българите, поругали мемориал в Париж

Свят Преди 2 часа

Въпросът за външната намеса по никакъв начин не отменя въпроса за антисемитизма

БАДДПО с позиция след изказване на лидера на „Възраждане”

БАДДПО с позиция след изказване на лидера на „Възраждане”

България Преди 3 часа

БАДДПО: Категорично се противопоставяме на опитите за всяване на страхове сред гражданите, се казва в позицията

Нови сблъсъци и емоционални номинации в Къщата на Big Brother тази вечер

Нови сблъсъци и емоционални номинации в Къщата на Big Brother тази вечер

Любопитно Преди 3 часа

Противоречивият Иван и харизматичният Стоянов отново се изправят един срещу друг

Комисията за контрол над службите отново без кворум

Комисията за контрол над службите отново без кворум

България Преди 4 часа

На заседанието имаше представители само на ПП-ДБ, "Възраждане" и АПС

Игра на доверие определя следващите номинирани в “Игри на волята”

Игра на доверие определя следващите номинирани в “Игри на волята”

Любопитно Преди 5 часа

Кой от Лечителите ще бъде номиниран тази вечер?

Бобчева: Ситуацията със сметосъбирането в "Люлин" и "Красно село" се нормализира

Бобчева: Ситуацията със сметосъбирането в "Люлин" и "Красно село" се нормализира

България Преди 5 часа

Зам.-кметът благодари на гражданите и доброволците за съдействието

Полицията издирва 15-годишно момиче от Благоевград

Полицията издирва 15-годишно момиче от Благоевград

България Преди 5 часа

Момичето е в неизвестност за близките си от 27 октомври

<p>България реагира &quot;враждебно и агресивно&quot; на Русия</p>

Георг Георгиев: Реагираме изключително враждебно към нарушаване на въздушното пространство

България Преди 6 часа

Той определи действията на Руската федерация като "изключително провокативни"

Министър Mариан Бачев връчи наградите „Златен век“

Министър Mариан Бачев връчи наградите „Златен век“

България Преди 6 часа

Лауреатите са отличени за своя принос към българската култура и духовност

<p>Кристина Димитрова с разкрития за смъртта на&nbsp;Иван Тенев</p>

Бившата съпруга на Иван Тенев - Кристина Димитрова с разкрития за смъртта му

България Преди 6 часа

По думите ѝ последните две седмици той се е лекувал във ВМА

МЕЧ: Киселова е скрила сигнали срещу "Величие"

МЕЧ: Киселова е скрила сигнали срещу "Величие"

България Преди 6 часа

Това заяви Радостин Василев на извънреден брифинг в Народното събрание

„6-7“ е думата на годината – и никой не знае какво означава

„6-7“ е думата на годината – и никой не знае какво означава

Любопитно Преди 6 часа

Онлайн речникът Dictionary.com обяви, че „6-7“ е думата на годината за 2025 г.

Скок на цената на природния газ в България

Скок на цената на природния газ в България

България Преди 6 часа

КЕВР одобри поскъпване с близо 8%

<p>Исторически вот във Франция - &quot;Национален сбор&quot; проби санитарния кордон</p>

Френският парламент за първи път одобри текст, предложен от крайната десница на Льо Пен

Свят Преди 6 часа

Макар текстът да няма правна сила, гласуването представлява значима символична победа за партията на Льо Пен

Мъж преби майка си с чук до смърт, избяга в гората крещейки "мама"

Мъж преби майка си с чук до смърт, избяга в гората крещейки "мама"

Свят Преди 7 часа

Младежът казва на полицаите: “Отнех живота на мама”

Всичко от днес

От мрежата

Защо изпражненията на кучето ми са зелени?

dogsandcats.bg

Може ли кучето да забременее още при първото си разгонване

dogsandcats.bg
1

Отличиха Петър Терещенков като "спасител на есетрите"

sinoptik.bg
1

Повишен риск от атмосферно замърсяване

sinoptik.bg

Сидни Суини: Казаха ми да си оправя лицето, иначе няма да успея (ВИДЕО)

Edna.bg

„Изневерих в нощта преди сватбата“: Деми Мур с признание, което разтърси Холивуд

Edna.bg

Найденов: Искам Левски да ни се падне, ще проверим дали са напреднали

Gong.bg

Моци: Не може да се намери треньор от днес за утре, няма да има други промени

Gong.bg

Крал Чарлз III отнема всички титли на принц Андрю

Nova.bg

Любомир Николов: Онлайн групите намират широко приложение на наркопазара у нас

Nova.bg