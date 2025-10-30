Крал Чарлз отнема титлите и привилегиите на принц Андрю

К ралят на Обединеното кралство Чарлз III е започнал процес за отнемане на титлите на принц Андрю и му е дал предизвестие да се изнесе от имението си, съобщи Бъкингамският дворец в четвъртък, предава Си Ен Ен.

Това се случва, след като принц Андрю не успява да потуши скандала около връзката си с опозорения финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн.

Сбогом, Кралско височество! Принц Андрю губи титли и позиции

„Негово Величество днес започна официален процес за отнемане на привилегиите, титлите и отличията на принц Андрю“, се казва в изявление на Бъкингамския дворец.

„Принц Андрю вече ще бъде известен като Андрю Маунтбатън Уиндзор. Досега договорът му за наем на „Роял Лодж“ му е осигурявал правна защита да продължи да пребивава там. Вече е връчено официално предизвестие за отказ от договора за наем и той ще се премести в алтернативно частно жилище“, продължава изявлението.

„Тези порицания се считат за необходими, независимо от факта, че той продължава да отрича обвиненията срещу него. Техни Величества искат да заявят ясно, че мислите и най-дълбоките им съчувствия са били и ще останат с жертвите и оцелелите от всякакви форми на малтретиране“, добавят от Бъкингамският дворец.

Принц Андрю остава без звания и титли

Андрю се опита да сложи край на подновеното разследване срещу него, като се отказа от използването на титлите си по-рано този месец. Но това не му помогна. Засилиха се и питанията как е успял да плати на жертвата на Епстийн Вирджиния Джуфре, която се самоуби през април тази година, за споразумение за милиони долари по гражданско дело през 2022 г. и да финансира начина си на живот, въпреки че не е работещ член на кралското семейство от 2019 г.

Общественият гняв също нарасна, след като миналата седмица стана ясно, че той е платил милион долара за „Роял Лодж“, близо до замъка Уиндзор, през 2003 г. и по един паунд, „ако бъде поискан“ всяка година оттогава, според договора му за наем.