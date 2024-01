"Много мирно, без болка!": Последните мигове на Елизабет II преди смъртта ѝ

П оследните моменти на покойната кралица Елизабет са записани от нейния предан личен секретар сър Едуард Йънг, съобщава Daily Mail.

„Много мирно“, пише Йънг. „В съня си. Тя не усети нищо. Без болка."

Документът е депозиран в Кралския архив и досега не е бил публично достояние.

Кралица Елизабет II почина на 8 септември 2022 г. на 96-годишна възраст в любимия си замък Балморал в Шотландия.

Кралският експерт Кейти Никъл каза през септември 2022 г., че винаги желанието на кралицата е било да умре в Балморал.

Според Националните архиви на Шотландия тя е починала от „старост“.

Бележката, заедно с други очарователни подробности около смъртта на кралската особа, е включена в предстоящата книга на Робърт Хардман „Чарлз III: Нов крал, Нов двор. Вътрешната история. “

Кралският репортер пише, че най-големият ѝ син Чарлз е седял с майка си около час, заедно със съпругата си Камила, а след това е излязъл сам да търси гъби, за да проясни главата си. Той разбрал новината, че тя е починала, докато се връщал към замъка Балморал.

Други, които бяха до смъртния одър на кралицата, бяха принцеса Ан и Анджела Кели, заедно с преподобния Кенет Макензи, който четеше от Библията.

След смъртта ѝ лакей донесъл заключена червена кутия с документи, открита до смъртното ѝ легло.

В него имало две запечатани писма: едното до нейния син и наследник, Чарлз, а другото, адресирано до Йънг.

Кутията съдържаше и нейния последен кралски орден: нейният избор на кандидати за престижния Орден за заслуги за „изключително достойна служба“ в цялата Британска общност.

„Дори на смъртния ѝ одър имаше работа за вършене. И тя го беше направила“, пише Хардман за легендарната работна етика на кралицата.