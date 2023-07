Крал Чарлз III ще приеме Байдън в "Уиндзор" на 10 юли

Б ританският крал Чарлз III ще се срещне с американския президент Джо Байдън в замъка "Уиндзор" на 10 юли, съобщи говорител на Бъкингамския дворец.

Говорителят заяви, че своевременно ще бъдат оповестени допълнителни подробности за срещата, която ще се състои в една от резиденциите на Чарлз край Лондон.

