Украйна разработва джобна метеорологична станция за сваляне на FPV дронове

​Украински инженери разработват преносимата метеорологична станция Strilets Core, която изчислява корекции за стрелба и подпомага автоматизирани установки срещу FPV дронове.

Устройството работи офлайн, измерва атмосферните условия и може да се интегрира с роботизирани оръжейни системи.

Прототипът е преминал лабораторни изпитания, а екипът търси инвестиции за серийно производство и полеви тестове.

Ukrainian Tech Team Develops Pocket Weather Station to Help Turrets Hit FPV Drones 👍 https://t.co/P0D0r07IQo — Egalitmus🌱 🇸🇪 🇮🇱 🇺🇦 🇬🇱 (@bookfacet) November 10, 2026

Украински инженери разработват Strilets Core, преносима метеорологична станция с вграден офлайн балистичен компютър, предназначена да помага на снайперисти, стрелящи на големи разстояния, и на автоматизирани оръжейни системи да поразяват целите си.

Технологията има за цел да осигурява корекции на прицелването в реално време за куполни установки и безпилотни наземни машини, натоварени със задачата да прехващат приближаващи FPV дронове, съобщава Militarnyi.

Проектът се основава на собствен балистичен алгоритъм и база данни, разработени независимо от чуждестранни софтуерни лицензи. Преди това разработчиците пуснаха мобилното балистично приложение „Strilets“, което е натрупало над 33 000 изтегляния и около 600 платени абонати, без да разчита на търговски рекламни кампании.

Физическото устройство Strilets Core тежи 234 грама и отговаря на стандарта за защита IP67. То работи без интернет връзка, като използва вградени сензори за измерване на температурата, влажността, атмосферното налягане, скоростта и посоката на вятъра, както и ъгъла на наклона. Освен това разполага с GPS позициониране и автоматично изчислява корекциите за стрелба.

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Сред допълнителните технически характеристики са памет за съхранение на до 10 профила на оръжия, дистанционни сензори, които позволяват на операторите да събират данни за околната среда, докато остават в укритие, USB-C порт за зареждане чрез външни батерии и порт за данни, предназначен за хардуерна интеграция с роботизирани куполни установки и наземни комплекси.

Работният прототип е преминал лабораторни изпитания в сътрудничество с Днепровския технически колеж по радиоелектроника, които са потвърдили точността на сензорите и работата на батерията.

Инженерният екип търси инвестиции, за да превърне настоящия прототип в модел, готов за серийно производство и полеви изпитания по време на руската война срещу Украйна, съобщава Militarnyi.

За да поразяват въздушни цели като FPV дронове чрез автоматизирани куполни установки, системите за управление на огъня трябва непрекъснато да изчисляват сложни траектории на стрелба въз основа на местните атмосферни условия.

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На 5 октомври беше съобщено, че над 12 автоматизирани куполни установки Sky Sentinel с картечници калибър .50 са били разположени в Киев за противодействие на руските ударни дронове с реактивни двигатели. Това беше потвърдено от говорителя на Военновъздушните сили на Украйна Юрий Игнат пред UNITED24 Media .

Тези украински системи, оборудвани с изкуствен интелект, съчетават тежки картечници с автоматизирани модули за управление на огъня. Те използват компютърно зрение, за да проследяват целите и да изчисляват необходимото изпреварване при стрелба.

Куполните установки успешно са поразявали и сваляли бързо движещи се руски безпилотни летателни апарати, включително реактивния „Геран-5“, доказвайки ефективността си в бойни условия, без да е необходимо физически да преследват въздушните цели.

Strilets Core интегрира външни метеорологични измервания директно в своя софтуерен алгоритъм, като преобразува данните за условията на околната среда в реално време в незабавни корекции за стрелба чрез своя отворен приложно-програмен интерфейс (API).