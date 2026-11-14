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POLITICO: Защо Европа не успя да намери супергерой, който да се изправи срещу Путин

ЕС реши да изпрати седемчленен екип в разговорите за Украйна заради различията в интересите и правомощията на европейските държави и институции

14 ноември 2026, 10:25
POLITICO: Защо Европа не успя да намери супергерой, който да се изправи срещу Путин
Източник: БГНЕС
  • Европа не успя да избере единен представител за преговорите за Украйна заради различията между държавите и институциите. 
  • Основната задача е да се изработи обща стратегия за диалог с Русия, включително по искането на Москва за промяна на европейската архитектура за сигурност.
  • Лидерите остават разделени по въпроса кога и при какви условия да се обсъжда тази тема паралелно с мирното споразумение за Украйна.

Някои европейски лидери искаха да намерят преговарящ супергерой, който да се изправи срещу Владимир Путин и Доналд Тръмп, да договори справедливо мирно споразумение за Украйна и да гарантира сигурността на самия континент, докато преговорите за прекратяване на огъня набират скорост. Това посочва Тим Рос в анализ за POLITICO.

Ето какво още пише Рос:

Такъв човек обаче така и нямаше да бъде намерен.

Това вече беше мнението на дипломати и представители на властите, близки до дискусиите, които пожелаха да останат анонимни, за да коментират деликатния мирен процес за Украйна, предизвикващ разногласия в европейските столици. Това беше така още преди ЕС да реши в петък, че ще трябва да действа като екип.

Стремежът да бъде определен един представител, който да говори от името на Европа, беше разбираем. Идеята един уважаван лидер да поеме водещата роля се основава до голяма степен на желанието да бъдат демонстрирани европейската сила и единство, както и на стремежа преговорите с Русия, САЩ и Украйна да бъдат ефективни и резултатни.

Самият украински президент Володимир Зеленски заяви тази седмица, че иска Европа да определи в рамките на няколко дни кой ще я представлява в преговорите. Той даде да се разбере, че би предпочел това да бъде един човек (дори намекна, че има предпочитание, но отказа да назове име).

Желанието му не беше удовлетворено. Вместо това лидерите на срещата на върха в Дъблин в петък решиха, че работата ще бъде продължена от екип, включващ „Е5“, четирите големи държави от ЕС: Германия, Франция, Полша и Италия, както и Великобритания, представители на Европейската комисия и на Съвета на ЕС.

  • Технически дискусии

Търсенето на водещ представител, който да заеме мястото на Европа на масата за преговори в следващия кръг от мирните разговори, се беше превърнало в политическа мания в Брюксел, която пренебрегваше поне два важни фактора.

Първият е, че в момента преговорите не са на равнище държавни и правителствени ръководители. Разговорите тази седмица в Абу Даби бяха технически дискусии между високопоставени представители. Основните политически играчи като Путин и Зеленски не присъстваха, да не говорим за Тръмп. Русия изпрати за ръководител на делегацията си помощник на Кремъл, а Украйна възложи на шефа на разузнаването си да представи позицията ѝ.

Ако тези представители постигнат напредък към споразумение, лидерите със сигурност ще поискат да се включат. В крайна сметка именно те ще подпишат евентуалните последващи мирни споразумения. Няма ограничение колко президенти или министър-председатели от ЕС могат да участват в подобна среща като подписали документа или гаранти на окончателното споразумение.

Следващата необходима стъпка, според представители както на Украйна, така и на САЩ, които посредничат в преговорите, е Европа да се включи в дискусиите с Русия именно на това техническо равнище.

  • „Не сме свръхдържава“

Вторият фактор, който някои държави членки и запознати с работата на Брюксел пренебрегваха, е от структурно естество: европейските заинтересовани страни са твърде много, а интересите и правомощията им са еднакво важни, но същевременно съвсем различни. Това прави невъзможно обединяването на всички отделни направления под ръководството на един човек.

Европейската комисия не може да договаря бъдещата архитектура на сигурността на Европа, това е въпрос, който трябва да бъде решен от държавите членки на НАТО и националните правителства. Но също така НАТО, Париж и Берлин не могат да договарят санкциите на ЕС или присъединяването на Украйна към Съюза, тези въпроси са в правомощията на Европейската комисия.

Не е реалистично и да се очаква, че „Е3“, големите икономически и военни сили на Европа, Германия, Франция и Великобритания, биха позволили на Европейската комисия, Европейския съвет или НАТО да водят всички преговори от тяхно име.

Както обясни един европейски дипломат: „Причината Европа да не е намерила един човек, който да я представлява цялостно, е, че Европа не е свръхдържава.“

В контекста на преговорите за Украйна европейските интереси обхващат много държави членки на ЕС, но също и страни като Великобритания и Норвегия, както и Турция и Молдова, заяви дипломатът. „Кой може да обещае изпращането на войски на място от името на останалата част от Европа? Кой може да предложи милиарди за финансиране? Това е трудно.“

Изводът, до който са стигнали някои от представителите, участващи в процеса в Абу Даби, е, че Европа ще трябва да бъде представена от екип, както досега, макар и до този момент на една крачка от основната зала за преговори. Различните членове на този екип ще отговарят за отделни въпроси.

  • Какво иска Путин

Следва и въпросът за съдържанието: какво ще бъде обсъждано и каква ще бъде общата позиция на европейския екип?

„Това, което всъщност ще кажем, е по-важно от точния състав на хората в залата“, заяви шведският премиер Улф Кристершон на път към петъчната среща на лидерите на ЕС.

Причината американските и украинските представители да искат участието на Европа е, че смятат, че започването на дискусия за промяна на структурите за сигурност на континента може да отключи по-конструктивен подход от страна на Русия.

Главният руски преговарящ Владимир Медински заяви, че рамката за сигурност на Европа е била основната тема, обсъждана в Абу Даби тази седмица: „Конфликтът в Украйна показа, че цялата система за сигурност, действаща след Ялта и Потсдам, функционира зле и че в Украйна се спука един абсцес“, каза той.

Украинският екип отбеляза, че твърдолинейният подход на Русия леко се е смекчил, когато представителите на Москва са видели възможност да обсъдят по-широките си искания относно сигурността в Европа.

Но самата Европа не е участвала в този разговор.

  • Времето е от решаващо значение

Първият въпрос, който трябва да бъде решен, е последователността на преговорите, и по-конкретно кога европейците трябва да се съгласят да обсъждат руското искане за цялостно преустройство на регионалната архитектура за сигурност. Това е критичен и потенциално екзистенциален въпрос за европейските държави. Вече е и тема, по която високопоставени представители на ЕС внимателно обмислят позициите си.

Близки до преговорите смятат, че може да бъде намерен разумен начин на Русия да бъде предложен диалог за регионалната сигурност като част от внимателно планирана последователност на преговорите, без този въпрос да бъде обвързван изцяло с окончателното мирно споразумение за Украйна.

Различни представители на ЕС обаче дават различни сигнали по въпроса за последователността,  което може да е резултат от добре обмислена стратегия или признак за продължаващо разединение.

Кая Калас, върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността, заяви, че не трябва да се обсъжда по-широката архитектура на сигурността в Европа, например конфигурацията на НАТО, разполагането на войски и работните формати за консултации с Русия, преди окончателното сключване на мирното споразумение.

В Абу Даби обаче представители на ЕС дадоха знак, че са готови да допуснат паралелни направления в преговорите, така че мирното споразумение за Украйна и бъдещите структури за сигурност на Европа да бъдат обсъждани едновременно.

Представители на националните правителства също са съгласни, че „последователността“ на преговорите по този въпрос е от ключово значение. Зад кулисите различните държави и групи имат различни виждания за правилната стратегия, също както се колебаят дали изобщо е правилно да се води пряк диалог с Путин.

Разбира се, въпросът за ролята на Европа може в крайна сметка да се окаже безпредметен. В четвъртък вечерта американските пратеници заявиха, че Путин се е съгласил Европа да се присъедини към преговорите, но в петък Кремъл постави това под съмнение.

След приключването на преговорите в Абу Даби тази седмица Джаред Къшнър, зет на Тръмп и негов високопоставен пратеник, призна двата проблема, пред които е изправен. „Ако Европа успее да определи един човек, който да говори от нейно име, това би било по-голямо постижение от това да накараме руснаците да я включат в преговорите“, заяви той.

Този коментар изразява личното мнение на автора и може да не съвпада с позицията на Vesti.bg.

Източник: POLITICO    
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