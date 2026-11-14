Неуспешен опит за улавяне на Starship - ракетата на Мъск се запали в морето

СпейсЕкс не успя да улови първата степен на ракетата Старшип при поредния тестов полет.

Горната степен достигна орбита и успешно разположи спътници Старлинк.

Високата около 120 метра ракета е проектирана за многократна употреба и е част от плановете на НАСА за мисии до Луната.

SpaceX a lansat Starship. Recuperarea rachetei Super Heavy a fost abandonată după o problemă tehnică https://t.co/75ZzTsyEGF https://t.co/HkWUO2f1mK — TVR Info (@StirileTVR) November 14, 2026

СпейсЕкс претърпя неуспех при поредния тестов полет на гигантската ракета Старшип, след като първата степен падна в морето и се запали, вместо да бъде уловена от стартовата кула, както беше планирано, предаде ДПА.

Компанията на технологичния милиардер Илон Мъск се надяваше за първи път да улови и двете степени на ракетата с механичните ръце, монтирани на стартовата кула.

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Вместо това долната степен извърши контролирано приводняване малко след изстрелването от космодрума Старбейз в южен Тексас.

Компанията не съобщи веднага каква е причината за неуспешния опит за улавяне. Компанията успя да улови ускорителя при предишните три тестови полета.

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Горната степен, известна също като Старшип, навлезе в орбита около Земята след отделянето си от ускорителя и разположи спътници за интернет услугата Старлинк на Мъск.

Очаква се тя да извърши около 14 обиколки около Земята в рамките на приблизително 24 часа, преди да се завърне към стартовата площадка, където СпейсЕкс планира да я улови с механичните ръце на кулата. Подобна операция досега не е била извършвана.

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При предишния тестов полет през септември Старшип достигна орбита около Земята за първи път, след което извърши контролирано приводняване в Тихия океан.

С височина от около 120 метра, Старшип е най-голямата ракетна система, създавана някога, като и двете ѝ степени са проектирани за многократна употреба. НАСА планира да я използва за изпращане на астронавти на Луната, а СпейсЕкс се надява в крайна сметка да достигне и Марс.