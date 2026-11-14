Свят

Още една Мелания в семейството на Путин - племенница на Алина Кабаева

Според разследване на „Агентство“ сестрата на Кабаева е родила момиче през май 2025 г., а името му е установено от изтекли документи

14 ноември 2026, 09:49
Още една Мелания в семейството на Путин - племенница на Алина Кабаева
Източник: БТА
  • Лейсан Кабаева, сестра на Алина Кабаева, има дъщеря на име Мелания, родена през май 2025 г.
  • Според изтекли записи баща на детето е 28-годишният Карп Багян, с когото няма данни Кабаева да е сключвала брак.
  • Разследване на „Агентство“ свързва двамата чрез документи за раждането и пътуванията им до района на Кисловодск.

Лейсан Кабаева, по-малката сестра на приятелката на Владимир Путин Алина Кабаева, има дъщеря на име Мелания.

Момичето е родено на 1 май 2025 г., а баща ѝ по това време е посочен като 28-годишния Карп Багян, родом от Кисловодск. Това следва от изтекли записи от гражданския регистър, прегледани от интернет платформата "Агентство". Вчера пак оттам се разбра и за четвърти внук на руския президент, кръстен Адриан.

Според изтеклите записи момичето е родено в Москва, в Националния медицински изследователски център по акушерство, гинекология и перинатология „Кулаков". Самата Алина Кабаева също е родила в същия център през май 2019 г., вероятно най-малкия син на президента - Владимир.

Само два дни след раждането на Мелания тя е регистрирана в службата по граждански вписвания в многофункционалния център на район Конково. Същия ден Карп Багян установява бащинство – процедура, необходима, ако родителите не са женени. В този случай бащата не е автоматично вписан в акта за раждане; вместо това родителите подават съвместно заявление до Службата по гражданско състояние. След подаване на това заявление момичето е регистрирано с името на баща си – Мелания Карповна Багян. В изтеклите документи няма записи за брак между Кабаева и Багян.

"Най-самотното момче в Русия“: Изтекоха снимки на тайния син на Путин

"Агентство" откри информация за раждането на дъщерята на Лейсан Кабаева в два агрегатора на данни. В допълнение към записите от Службата по гражданско състояние, момичето е вписано в изтекла база данни за пациенти на московско медицинско заведение – със същия номер на акт за раждане и адрес в апартамента на майка си, съобщава "24 Часа".

Кой е бащата? Карп Багян е роден през ноември 1996 г. в Кисловодск и също е регистриран там. Той е с десет години по-млад от Лейсан Кабаева. Завършва гимназия в Москва, получава бакалавърска степен по реклама и връзки с обществеността от Руския икономически университет „Плеханов" през 2019 г. и магистърска степен по мениджмънт от филиала на същия университет в Пятигорск през 2022 г.

В младостта си Багян е играл водна топка за московския „Торпедо". Според изтекли данни той препродава автомобили: само между края на 2022 г. и началото на 2024 г. на негово име са регистрирани най-малко девет SUV-та Toyota Land Cruiser Prado и Nissan Patrol от различни региони. Приятелите му посочват телефонния му номер като „Karp Reseller Moscow", „Karp Auto Salon" и „Pyatigorsk Auto Market".

Нови разкрития, има ли вече Путин четвърти внук

Изтекли бази данни на авиокомпании показват, че между ноември 2022 г. и юни 2023 г. Лейсан Кабаева е пътувала до Минералние Води, най-близкото летище до Кисловодск, поне десет пъти, прекарвайки там от няколко дни до три седмици. Багян редовно е летял по този маршрут през същите тези месеци.

40-годишната Лейсан Кабаева е родена в Ташкент. Тя ръководи агенцията за недвижими имоти „Резерв-М". От април 2026 г. тя ръководи и базираната в Санкт Петербург АД „Нова". Компанията отдава под наем търговски недвижими имоти, а активите ѝ в края на 2025 г. възлизат на 226 милиона рубли. Собствениците на компанията са неизвестни, но преди Лейсан, Екатерина Головачева, братовчедка на Кабаеви, е била изпълнителен директор на "Нова".

През 2017-2018 г. Лейсан е летяла със сестра си до Малдивите с бизнес самолети, установи „Проект", след като прегледа изтекли документи на граничната служба на ФСБ. През 2019 г. по-малката сестра на новоизбрания президент пътува до Хърватия с частен самолет, придружена от майка си и Светлана Полякова, любовница на външния министър Сергей Лавров.

По съвпадение няколко месеца след раждането на Мелания Багян Тина Канделаки, изпълнителен директор на TNT, започва да обсъжда името. Тя си спомни, че е решила да кръсти дъщеря си така през 2000 г. и уж го е направила в чест на бъдещата първа дама на САЩ Мелания (тогава Кнаус, сега Тръмп). Малко преди да роди, телевизионната водеща е гледала конкурс за красота, в който е участвала Мелания, и впечатлена от красотата ѝ, е избрала име за бъдещото си дете.

Източник: "24 Часа"    
Лейсан Кабаева Алина Кабаева Владимир Путин Карп Багян Мелания Разследване Изтекли данни Агентство Семейството на Путин Мелания Тръмп
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Ремонт на бул. „България“ променя движението на трамваи и автобуси

Ремонт на бул. „България“ променя движението на трамваи и автобуси

Още една Мелания в семейството на Путин - племенница на Алина Кабаева

Още една Мелания в семейството на Путин - племенница на Алина Кабаева

POLITICO: Защо Европа не успя да намери супергерой, който да се изправи срещу Путин

POLITICO: Защо Европа не успя да намери супергерой, който да се изправи срещу Путин

Microsoft разкри причината за глобалния срив на услугите си

Microsoft разкри причината за глобалния срив на услугите си

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Volkswagen печели едва 12 евро на продаден автомобил

Volkswagen печели едва 12 евро на продаден автомобил

carmarket.bg
Защо САЩ спряха всички полети, кога ще ги възобновят
Ексклузивно

Защо САЩ спряха всички полети, кога ще ги възобновят

Преди 10 часа
Мицкоски: България да не коментира човешките права
Ексклузивно

Мицкоски: България да не коментира човешките права

Преди 14 часа
Кървав ден в Украйна, Русия удари жилищен блок в Запорожие
Ексклузивно

Кървав ден в Украйна, Русия удари жилищен блок в Запорожие

Преди 12 часа
КЗП наложи глоби на две големи търговски вериги
Ексклузивно

КЗП наложи глоби на две големи търговски вериги

Преди 18 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Как Европа предупреждава шофьорите при гъста мъгла

Как Европа предупреждава шофьорите при гъста мъгла

България Преди 28 минути

Франция, Германия, Испания и Австрия прилагат различни решения за повишаване на безопасността при намалена видимост

Нови експлозии в Ормузкия проток: Иран съобщи за горящи танкери

Нови експлозии в Ормузкия проток: Иран съобщи за горящи танкери

Свят Преди 1 час

Според Корпуса на гвардейците на ислямската революция корабите са се запалили след удар в морски мини при опит да преминат през протока

Снимката е илюстративна

Обърнат камион блокира Е79 край Монтана

България Преди 2 часа

Движението между Монтана и Крапчене е спряно. Леките автомобили се пренасочват по обходни маршрути, а тежкотоварните изчакват

Танкер блъсна круизен кораб в Ню Орлиънс, 32 души са в болница

Танкер блъсна круизен кораб в Ню Орлиънс, 32 души са в болница

Свят Преди 3 часа

Всички на борда са открити, а пострадалите нямат животозастрашаващи наранявания. Дванадесет души са били извадени от водата

Руският художник Алексей Сергиенко показва новата си картина "Шънджън, 26", посветена на предстоящата среща на Путин, Си и Тръмп.

Тръмп, Путин и Си Дзинпин на тристранна среща за ядреното разоръжаване

Свят Преди 3 часа

Според публикация на „Ню Йорк пост“, цитирана от Ройтерс, разговорите се очаква да се състоят в кулоарите на срещата на АТИС в Китай

Самолет Ф-15Ц Ийгъл излита от базата Лейкънхийт

САЩ реагираха на подозрителна активност на дрон в базата „Лейкънхийт“

Свят Преди 3 часа

Американските военновъздушни сили работят съвместно с британските си колеги по случая. Лондон засега не е коментирал инцидента

<p>Край на забраната за полети в САЩ, но транспортният хаос продължава (ОБЗОР)</p>

САЩ възстановиха полетите след срив в системите за управление на въздушния трафик

Свят Преди 4 часа

ФАА разреши подновяването на излитанията след мащабен срив. Няма данни за кибератака или връзка с прекъсването на услугите на Microsoft

Рязък обрат с времето днес: Студен фронт свали температурите с до 15 градуса, НИМХ обяви код за опасно време

Рязък обрат с времето днес: Студен фронт свали температурите с до 15 градуса, НИМХ обяви код за опасно време

България Преди 4 часа

След рекордната ноемврийска жега и бурния фьон, събота донесе дъжд, гръмотевици и предупреждения за опасни валежи в Бургас и Ямбол

Една или три? Колко „големи любови“ има човек през живота си според експертите

Една или три? Колко „големи любови“ има човек през живота си според експертите

Любопитно Преди 4 часа

Защо толкова често се вкопчваме в миналото и издигаме бившите си партньори на пиедестал? Психолози разкриват колко големи любови има човек през живота си и дали романтичната идея за единствената сродна душа е опасен мит

НАСА обяви амбициозен план: Строи постоянна база на Луната до 2032 година

НАСА обяви амбициозен план: Строи постоянна база на Луната до 2032 година

Любопитно Преди 4 часа

Космическата агенция сключи договори за милиарди с частни компании като SpaceX и Blue Origin. Сред новите технологии са ядрен луноход, космически влекачи и комуникационни кули

„Ще мине“: Защо е опасно да пренебрегваме първите симптоми на грип

„Ще мине“: Защо е опасно да пренебрегваме първите симптоми на грип

Любопитно Преди 4 часа

Работата, стресът и постоянните ангажименти често ни карат да игнорираме треската и слабостта. Семеен лекар обяснява защо опитите да пренебрегнем болестта водят до сериозни усложнения и защо тялото ни се нуждае от време за почивка и възстановяване

<p>&bdquo;Можем да загубим всичко&ldquo;: Животът под един от най-опасните вулкани в света</p>

Италианците, живеещи върху един от „най-опасните вулкани“ в света

Свят Преди 4 часа

Земетресенията напомнят за рисковете от живота в близост до древната калдера Кампи Флегрей, северно от Неапол

Снимката е илюстративна

Украйна разработва джобна метеорологична станция за сваляне на FPV дронове

Свят Преди 4 часа

Strilets Core съчетава метеорологични сензори и офлайн балистичен компютър за подпомагане на автоматизирани оръжейни установки

Снимката е илюстративна

Срив на температурите и бури: НИМХ обяви прогнозата за времето за следващата седмица

България Преди 4 часа

След рекордната ноемврийска жега от близо 28 градуса и опасните ураганни пориви на фьона в петък, времето у нас рязко сменя курса си, като през следващите дни ни очакват резки обрати, мъгли, гръмотевични валежи и нови температурни пикове

.

Императорски блясък: Гривна със сапфир на династията Романови беше продадена за близо $5 млн.

Любопитно Преди 4 часа

Уникално бижу на Cartier, украсено със 197,80-каратов сапфир от бившите съкровища на руската императорска фамилия, разби предварителните прогнози и достигна цена от 4,9 милиона долара на търг в Женева

Русия отрече за участие на европейците в преговорите за Украйна

Русия отрече за участие на европейците в преговорите за Украйна

Свят Преди 13 часа

Мария Захаров: Този въпрос не е бил обсъждан

Всичко от днес

От мрежата

11 породи шпаньоли, които ще откраднат сърцето ви (СНИМКИ)

dogsandcats.bg

Малтипу или Кавапу: По какво се различават?

dogsandcats.bg
1

Студен фронт рязко сваля температурите

sinoptik.bg
1

Залесяват изпепелената гора над Илинденци

sinoptik.bg

Дара Екимова разкрива тайната на пикантен специалитет в „Спомени с вкус”

Edna.bg

Аврил Лавин стана майка на момиченце на 42! Пази бащата в тайна

Edna.bg

Продължава разследването на тежките верижни катастрофи на "Тракия"

Nova.bg

КЗК отрече целенасочено действие срещу конкретни предприятия, които се проверяват

Nova.bg