Край на спекулациите: Обявиха причината за смъртта на Елизабет II

Б ританската кралица Елизабет Втора е починала от "старост" в 15:10 ч. (1410 GMT) на 8 септември. Това гласи смъртният ѝ акт, публикуван от Националния архив на Шотландия.

10 дни траур за кралицата и погребение: Какво не видяхме (СНИМКИ)

96-годишната Елизабет е починала в имението си Балморал в Шотландия около три часа и половина преди новината да бъде съобщена на света.

The National Records of Scotland has today published an extract from Her Majesty the Queen’s death certificate. Following her passing at Balmoral on September 8th, the Queen’s death was registered in Aberdeenshire on 16th September pic.twitter.com/kgPRYFsRXh