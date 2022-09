Обединени в скръбта: Уилям, Хари, Меган и Кейт се появиха заедно (СНИМКИ)

П ринц Хари и съпругата му Меган, херцогинята на Съсекс, разгледаха цветята, оставени от британците в чест на покойната кралица Елизабет Втора в компанията на принц Уилям и съпругата му Кейт, принцесата на Уелс, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Двамата принцове и съпругите им отделиха време да разгледат букетите,

преди да помахат на събралите се британци, които се притиснаха срещу пътните бариери пред портите на замъка Уиндзор.

United in grief. William, Catherine, Harry, and Meghan together. pic.twitter.com/FaBaviGWeq