Край на бюджетната парализа в САЩ

Сенатът прие компромисен законопроект за слагане на край на шътдауна

11 ноември 2025, 06:57
Какво би могъл да направи Илон Мъск с 1 трилион долара?

Какво би могъл да направи Илон Мъск с 1 трилион долара?
Бурята на ужаса: Тайфунът „Фунуон“ помете Филипините - деца сред загиналите, милиони без дом и ток

Бурята на ужаса: Тайфунът „Фунуон“ помете Филипините - деца сред загиналите, милиони без дом и ток
Временно споразумение в САЩ слага край на бюджетната парализа

Временно споразумение в САЩ слага край на бюджетната парализа
Великобритания праща експерти и техника на Белгия за борба с дроновете

Великобритания праща експерти и техника на Белгия за борба с дроновете
Нов супертайфун приближава Филипините, евакуираха близо 1 млн. души

Нов супертайфун приближава Филипините, евакуираха близо 1 млн. души
Мира Наир и Рама Сауаф Дуаджи - двете силни жени до Зохран Мамдани

Мира Наир и Рама Сауаф Дуаджи - двете силни жени до Зохран Мамдани
Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани посрещнат като герой в Пуерто Рико

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани посрещнат като герой в Пуерто Рико
Арестуваха българин погрешка в Лондон

Арестуваха българин погрешка в Лондон

С енатът на САЩ прие компромисен законопроект за слагане на край на най-продължителната бюджетна парализа в историята на страната, която доведе до спиране на хранителните помощи за милиони американци, остави стотици хиляди федерални служители без заплати и причини прекъсвания на въздушния трафик, предаде Ройтерс.

Временно споразумение в САЩ слага край на бюджетната парализа

Приетият с 60 гласа "за" срещу 40 "против" законопроект, получи подкрепата на почти всички сенатори републиканци и осем сенатори демократи. Демократите в Сената до последно и неуспешно се опитваха да обвържат финансирането на федералното правителство със здравните субсидии, които изтичат в края на годината. Макар че за декември е насрочено отделно гласуване за тези субсидии, от които се възползват 24 милиона американци, няма гаранция, че изплащането им ще продължи.

САЩ вече имат приет бюджет

Сделката за слагане на край на бюджетната парализа ще възстанови финансирането на федералните агенции и ще попречи на плановете на президента на САЩ Доналд Тръмп да продължи с кампанията си за съкращения на федерални служители, посочва Ройтерс.

Временно решиха бюджетната криза в САЩ

Следващата стъпка е внасянето на законопроекта в Камарата на представителите, чийто председател Майк Джонсън заяви по-рано, че иска да гласуването му там да се състои още утре и да последва подписването му от президента Тръмп, с което законът да влезе в сила.

Проектобюджетът на САЩ премина ключов етап в Сената

Самият Тръмп определи постигнатата сделка за слагане на край на бюджетната парализа като "много добра", посочва Ройтерс.

Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
България под вода: 17 области с кодове за обилни валежи

България под вода: 17 области с кодове за обилни валежи

Кой е мъжът, прегазил кучето Мая в квартал „Разсадника”

Кой е мъжът, прегазил кучето Мая в квартал „Разсадника”

Бюджет 2026: Нов опит за диалог, синдикати и ГЕРБ на среща

Бюджет 2026: Нов опит за диалог, синдикати и ГЕРБ на среща

Започват „Вълчите празници“, ето кой празнува имен ден

Започват „Вълчите празници“, ето кой празнува имен ден

Повишени данъци и осигуровки: Откъде ще дойдат парите за 600 хил. работещи

Повишени данъци и осигуровки: Откъде ще дойдат парите за 600 хил. работещи

Внимание: Гърция ни почва, снима с AI камери и ще глобява на границата

Внимание: Гърция ни почва, снима с AI камери и ще глобява на границата

Започват „Вълчите празници“, ето кой празнува имен ден
Започват „Вълчите празници“, ето кой празнува имен ден

<p>11.11: В единайсетия час оръжията замлъкнаха</p>
11.11: В единайсетия час оръжията замлъкнаха

България под вода: 17 области с кодове за обилни валежи
България под вода: 17 области с кодове за обилни валежи

Уранът - забравеното наследство от войната в Косово
Уранът - забравеното наследство от войната в Косово

