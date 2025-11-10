Свят

Временно споразумение в САЩ слага край на бюджетната парализа

Временното споразумение ще позволи федералното правителство да бъде финансирано до януари

10 ноември 2025, 07:02
С процедурно гласуване Сенатът на САЩ придвижи напред законопроект за слагане на край на бюджетната парализа, предаде Ройтерс.

Горната камара на Конгреса обаче ще внесе промени в текста, който вече бе одобрен от Камарата на представителите. Целта е да бъде осигурено временно финансиране за федералното правителство до 30 януари.

По-рано няколко американски медии съобщиха за постигнато споразумение между републиканците на президента Доналд Тръмп и демократическата опозиция за слагане на край на бюджетната парализа, предадоха Ройтерс и Франс прес.

Временното споразумение ще позволи федералното правителство да бъде финансирано до януари, обявиха телевизиите Си Ен Ен и "Фокс Нюз", според които Сенатът ще го гласува още тази нощ.

Бюджетната парализа, в резултат на която държавните служби в САЩ спряха частично работа, продължава рекордните 40 дни, отбелязва АФП.

Парламентарни игри около бюджета в САЩ

Ройтерс посочва, че сенаторите вероятно ще подкрепят вече одобрения от Камарата на представителите законопроект, в който ще бъдат внесени промени, позволяващи краткосрочното финансиране на федералното правителство. Според човек, запознат с преговорите, се очаква поне осем демократи - достатъчно, за да може мярката да бъде прокарана през контролирания от републиканците Сенат - да гласуват в нейна подкрепа.

След това промененият законопроект ще трябва да бъде одобрен отново от долната камара на Конгреса, преди да бъде изпратен на президента Доналд Тръмп за подпис - процес, който може да отнеме няколко дни.

Фондовите пазари реагираха положително на новината, като работната седмица в Азия започна с ръст на котировките, а доларът си върна загубените в петък позиции.

Източник: БТА, Николай Станоев    
