Историческата мисия Polaris Dawn на SpaceX с непрофесионални астронавти се завърна на Земята (ВИДЕО)

Е кипажът на Polaris Dawn на SpaceX се завърна на Земята след 5 дни в орбита след историческа мисия, включваща първата в световната история космическа разходка на непрофесионални астронавти. Капсулата Dragon кацна край Флорида в 3:36 местно време (10:36 ч. в България) във водите на Мексиканския залив край бреговете на националния парк Тортугас.

Събитието бе излъчено на живо от SpaceX в пряко онлайн предаване по X, а астронавтите бяха посрещнати с думите "Добре дошли обратно на Земята". От НАСА определиха мисията, финансирана от милиардера Джаред Айзъкман, който и водеше четиричленния екип, като „гигантски скок напред“ за комерсиалната космическа индустрия.

Както е известно, самата тя стартира във вторник от космическия център "Кенеди" в Кейп Канаверал във Флорида, като за петте дни непрофесионалният екипаж навлезе по-дълбоко в Космоса от всички хора през последния половин век, включително от последната мисия на Аполо през 1972 г. Те достигнаха максимална височина от 1400 км. (870 мили).

В събота пък четиримата астронавти Джаред Айзъкман, пенсионираният пилот от ВВС на САЩ Скот Потийт и двамата служители на SpaceX Сара Гилис и Анна Менон използваха сателитната мрежа SpaceX Starlink, за да установят и директна видео връзка със Земята.

Изображения на живо показаха, че част от тях излизат от бялата капсула Dragon, за да се реят в космическото пространство на 700 км. височина. Това е станало възможно, благодарение на иновативни костюми, оборудвани със специална технология.

