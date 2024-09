"Оттук Земята изглежда като съвършен свят": Първите думи на милиардера, който излетя в Космоса

Н а повече от 700 км над главите ни екипажът на мисията „Поларис Зора“ на SpaceX влиза в историята с първата частна космическа разходка в света.

Малко преди обяд днес милиардерът Джаред Айзъкман стана първият непрофесионален астронавт, който излиза в Космоса.

„Вкъщи имаме много работа за вършене, но оттук Земята със сигурност изглежда като перфектен свят“, каза Айзъкман, докато излизаше в Космоса.

Айзъкман и специалистът по мисията Сара Гилис вече са излезли от космическия кораб.

Billionaire Jared Isaacman has become the first person to complete a private spacewalk.



The SpaceX Polaris Dawn spacewalk was labelled a 'highly risky mission'.



More: https://t.co/vRFSdeAfxy