"Странните шумове" чути от "заседналия" в Космоса астронавт (ВИДЕО)

В събота астронавт на НАСА, намиращ се на Международната космическа станция (МКС), съобщи, че е чул “странен шум”, идващ от космическия кораб “Старлайнър” на "Боинг” само няколко дни преди той да напусне станцията и да се върне на Земята на автопилот.

Астронавтът Буч Уилмор се обади по радиото на Центъра за управление на полетите в Космическия център “Джонсън” в Хюстън, за да попита за шума.

На аудиозаписа на размяната Уилмор държи телефона до високоговорителите, за да може Контролната мисия да чуе шума, за който говори. През устройството на Уилмор се чува пулсиращ звук, излъчван на постоянни интервали.

🚨 NASA astronaut Butch Wilmore, aboard Boeing's Starliner spacecraft docked at the ISS for nearly three months, reported hearing strange, pulsating noises from a speaker.



The sound, reminiscent of sonar, was recorded and shared by a Michigan meteorologist.



While not… pic.twitter.com/ZH5pejGx7e