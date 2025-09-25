Космическа ескалация между Германия и Русия

Вторият ден от дебатите в ООН: Опасения от надпревара във въоръжаването

М инистърът на отбраната на Германия предупреди, че германските сателити са следени от руски.

Борис Писториус изрази опасения относно два сателита „Луч/Олимп“, които следят сателитите „Интелсат“, използвани от германските въоръжение сили, предава "Скай Нюз".

Франция: Русия драстично засилва враждебните дейности в Космоса

„Русия и Китай бързо разшириха възможностите си за водене на война в космоса през последните години. Те могат да нарушат сателитните операции, да заслепят сателитите, да ги манипулират или кинетично да ги унищожат,“ посочи Писториус.

Двата руски сателита, изстреляни през 2014 и 2023 г., са обвинявани в „подслушване“ на сателити на други държави и преди.

Бивш генерален секретар на НАТО: Военната заплаха в Космоса е реална и нараства

През 2023 г. американска, а през 2024 г френска компании засякоха „неприятелско поведение“ от двата руски сателита.