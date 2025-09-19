Френски генерал: Русия драстично засилва враждебните дейности в Космоса

В исокопоставен представител на френските въоръжени сили предупреди за зачестяване на "враждебните, както и неприятелски" дейности в Космоса, най-вече от страна на Русия, предаде Ройтерс.

Така генерал-майор Венсан Шусо се присъедини към надигащите се гласове сред западните сили, според които заплахата за сигурността става все по-голяма, отбелязва агенцията.

Има съществен скок на враждебната дейност, откакто Русия нахлу в съседна Украйна през февруари 2022 г., посочи пред Ройтерс Шусо, който е начело на френското космическо командване. В първото интервю, което даде след встъпването си в длъжност миналия месец, той заяви, че противниците, особено Русия, са разнообразили методите си за саботиране на работата на сателитите, като заглушаването, смущенията с лазери и кибератаките са се превърнали в практика.

Конфликтът в Украйна показа, че "Космосът вече е пълноценно оперативно поле", обърна внимание Шусо.

Франция, чието правителство е най-големият европейски инвеститор в Космоса, през 2018 година обвини Русия в опит за шпиониране на поверителни френски комуникации, тъй като година по-рано руски космически кораб се беше промъкнал до френско-италиански военен сателит. Оттогава обаче Франция не е изнесла подробности за подозрителните според Париж маневри, уточнява Ройтерс.

Министерството на отбраната на Русия и руската космическа агенция Роскосмос не са отговорили до момента на запитването на Ройтерс за коментар. Според Кремъл Западът е разгърнал мащабна хибридна война срещу Русия, в която влизат пропаганда, кибератаки и разузнавателни операции. Москва заявява, че противодейства на всякакви оръжия в Космоса, и отрича предположенията от страна на САЩ, че е извела оръжия в земната орбита, които могат да инспектират и да атакуват чуждестранни сателити.

В същото време Китай, който е на второ място в света по космически разходи след САЩ, развива бързо своите способности в Космоса.

"Всеки ден ставаме свидетели на главозамайващ напредък - в орбита се извеждат все повече сателити за нови съзвездия, разработват се схеми за действие, които излизат отвъд досегашните ни представи", подчерта Шусо.

САЩ, Канада и Великобритания са други западни страни, предупреждаващи публично за нарастващи заплахи за сателитите, които са от съществено значение за армиите и икономиките - от финансирането до подаването на енергия.

"Тази икономическа и военна зависимост от Космоса е все по-застрашена", каза началникът на космическото командване на Великобритания генерал-майор Пол Тедман в реч в Лондон миналата седмица. Заплахата нараства "по мащаб, по сложност и по темпове", отбеляза той.

На свой ред началникът на канадските военни космически сили, говорейки заедно с Шусо на конференция в Париж във вторник, заяви, че в момента в орбита има повече от 200 противосателитни оръжия. Западните страни реагират, като укрепват собствените си космически способности, обобщава Ройтерс.